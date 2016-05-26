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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5699570057015702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:07

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Альфу поки рятує тільки те, що в багатьох Віка без ліміту, В5 з маленьким лімітом, а щодо Сімки - не впевненість в майбутньому акції.

Ну от Альфа чуток схаменулась, предложив Великий Кешбек -- реальная замануха под билеты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:10

А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:14

  wig написав:А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.

Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:34

вхиски! (whiskey) ;)
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:47

Re: Альфа-Банк

Жена парфумы покупает, себе и на подарки. Уже выбирает, но с лимитом 76 дол. По каждой карте.
clientage написав:
  wig написав:А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.

Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить :)
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07

  Cler написав:Alfa_Bank, а когда в МАБе появяться шаблоны на оплату счетов КПВОК "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", которая поставляет горячую воду вместо КиевЭнерго с 1 мая?

Cler, добрый день. До конца недели должны обновить, т.е. добавить Киевтеплоэнерго.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:11

  AlexRS написав:Подскажите, при выставлении лимитов по валютным картам в Мобайл приложении нужно устанавливать сумму в валюте карты или эквивалент в гривне?

AlexRS, добрый день. Эквивалент в гривне.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:53

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  wig написав:А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.

Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить :)
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:54

Абон плата за М-банкинг по карте УЛЬТРА

Alfa_Bank доброго дня.

Только что обнаружил списание с карты (USD) пакета Ультра абонплаты за М-Банкинг в размере 0.30

31.05.2018 31.05.2018 Списання абонплати за М-Банкінг за травень 2018 - 0,30


Теперь по карте остаток -0,21$

Можно уточнить что это за операция? :shock:
skorpi
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