|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:07
V2 написав:
Альфу поки рятує тільки те, що в багатьох Віка без ліміту, В5 з маленьким лімітом, а щодо Сімки - не впевненість в майбутньому акції.
Ну от Альфа чуток схаменулась, предложив Великий Кешбек -- реальная замануха под билеты
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24618
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1969 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:10
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3055
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:14
wig написав:
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24618
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1969 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:34
вхиски! (whiskey)
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1748
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:47
Жена парфумы покупает, себе и на подарки. Уже выбирает, но с лимитом 76 дол. По каждой карте.
clientage написав: wig написав:
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1611
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:07
Cler написав:Alfa_Bank
, а когда в МАБе появяться шаблоны на оплату счетов КПВОК "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", которая поставляет горячую воду вместо КиевЭнерго с 1 мая?
Cler, добрый день. До конца недели должны обновить, т.е. добавить Киевтеплоэнерго.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:11
AlexRS написав:
Подскажите, при выставлении лимитов по валютным картам в Мобайл приложении нужно устанавливать сумму в валюте карты или эквивалент в гривне?
AlexRS, добрый день. Эквивалент в гривне.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:53
clientage написав: wig написав:
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2351
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:54
Alfa_Bank
доброго дня.
Только что обнаружил списание с карты (USD) пакета Ультра абонплаты за М-Банкинг в размере 0.30
31.05.2018 31.05.2018 Списання абонплати за М-Банкінг за травень 2018 - 0,30
Теперь по карте остаток -0,21$
Можно уточнить что это за операция?
-
skorpi
-
-
- Повідомлень: 464
- З нами з: 28.07.11
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:13
skorpi написав:Alfa_Bank
доброго дня.
Только что обнаружил списание с карты (USD) пакета Ультра абонплаты за М-Банкинг в размере 0.30
31.05.2018 31.05.2018 Списання абонплати за М-Банкінг за травень 2018 - 0,30
Теперь по карте остаток -0,21$
Можно уточнить что это за операция?
skorpi, добрый вечер. Завтра узнаю и отпишу. Ожидайте, пожалуйста.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10105
|1463574
|
|
|9472
|1830317
|
|
|149
|29590
|
Чет 14 чер, 2018 17:14
Nona9
|