Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:21
Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:10
получатель средств ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", р/р в 26032300128545, ГУ Ощадбанку м.Київ, МФО: 322669, ЄДРПОУ: 41946011 - вы очевидно не в курсе происходимых измений в КиевЭнерго...
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