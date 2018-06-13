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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:21
cdj2 написав: clientage написав: wig написав:
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.
Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:10
Alfa_Bank написав: Cler написав:Alfa_Bank
, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?
Cler, добрый день. Так и должно быть. Получатель все равно остается АО "Киевенерго".
получатель средств ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", р/р в 26032300128545, ГУ Ощадбанку м.Київ, МФО: 322669, ЄДРПОУ: 41946011 - вы очевидно не в курсе происходимых измений в КиевЭнерго...
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