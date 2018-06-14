Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:21
Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:10
получатель средств ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", р/р в 26032300128545, ГУ Ощадбанку м.Київ, МФО: 322669, ЄДРПОУ: 41946011 - вы очевидно не в курсе происходимых измений в КиевЭнерго...
Додано: Чет 14 чер, 2018 21:04
Alfa_Bank - у меня похожая ситуация. Договор подписал, потому что в отделении уговаривали взять кредитку, утверждая, что до активации никаких платежей брать не будут. Я не активировал и до сих пор ничего не брали. ВЫ утверждаете, что теперь будет браться плата и с неактивированных кредиток. Это точно? В этом месяце, у меня, расчетная дата уже прошла. Пока ничего не списали. Какого числа списывают эту комиссию?
Разве Push подключается до активации кредитки?
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Додано: Чет 14 чер, 2018 21:16
gun
Проверьте, Алла могла по такой КК обнулить КЛ. Тогда плата за СМС не будет взиматься.
Додано: Чет 14 чер, 2018 21:29
В "My Alfa-Bank" лимит не изменился. Может списали с Ультры, (надо проверить)?
Подожду пока точно спишут, потом буду думать, что делать с картой.
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