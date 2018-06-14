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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5700570157025703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:21

  cdj2 написав:
clientage написав:
  wig написав:А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.

Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить :)
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.

Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:10

  Alfa_Bank написав:
  Cler написав:Alfa_Bank, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?

Cler, добрый день. Так и должно быть. Получатель все равно остается АО "Киевенерго".

получатель средств ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", р/р в 26032300128545, ГУ Ощадбанку м.Київ, МФО: 322669, ЄДРПОУ: 41946011 - вы очевидно не в курсе происходимых измений в КиевЭнерго...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:04

  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?

guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.

Alfa_Bank - у меня похожая ситуация. Договор подписал, потому что в отделении уговаривали взять кредитку, утверждая, что до активации никаких платежей брать не будут. Я не активировал и до сих пор ничего не брали. ВЫ утверждаете, что теперь будет браться плата и с неактивированных кредиток. Это точно? В этом месяце, у меня, расчетная дата уже прошла. Пока ничего не списали. Какого числа списывают эту комиссию?
Разве Push подключается до активации кредитки?
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gun
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:16

gun
Проверьте, Алла могла по такой КК обнулить КЛ. Тогда плата за СМС не будет взиматься.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:29

  guntherhouse777 написав:gun
Проверьте, Алла могла по такой КК обнулить КЛ. Тогда плата за СМС не будет взиматься.

В "My Alfa-Bank" лимит не изменился. Может списали с Ультры, (надо проверить)?
Подожду пока точно спишут, потом буду думать, что делать с картой.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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