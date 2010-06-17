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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 18:21
cdj2 написав: clientage написав: wig написав:
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.
Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:10
Alfa_Bank написав: Cler написав:Alfa_Bank
, почему при оплате за электроэнергию по шаблону ДТЕК на квитанции указано "Сплата послуг компанії "КИЇВЕНЕРГО"?
Cler, добрый день. Так и должно быть. Получатель все равно остается АО "Киевенерго".
получатель средств ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", р/р в 26032300128545, ГУ Ощадбанку м.Київ, МФО: 322669, ЄДРПОУ: 41946011 - вы очевидно не в курсе происходимых измений в КиевЭнерго...
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Додано: Чет 14 чер, 2018 21:04
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: guntherhouse777 написав:
АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?
guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.
- у меня похожая ситуация. Договор подписал, потому что в отделении уговаривали взять кредитку, утверждая, что до активации никаких платежей брать не будут. Я не активировал и до сих пор ничего не брали. ВЫ утверждаете, что теперь будет браться плата и с неактивированных кредиток. Это точно? В этом месяце, у меня, расчетная дата уже прошла. Пока ничего не списали. Какого числа списывают эту комиссию?
Разве Push подключается до активации кредитки?
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gun
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Додано: Чет 14 чер, 2018 21:16
gun
Проверьте, Алла могла по такой КК обнулить КЛ. Тогда плата за СМС не будет взиматься.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 14 чер, 2018 21:29
guntherhouse777 написав:
gun
Проверьте, Алла могла по такой КК обнулить КЛ. Тогда плата за СМС не будет взиматься.
В "My Alfa-Bank" лимит не изменился. Может списали с Ультры, (надо проверить)?
Подожду пока точно спишут, потом буду думать, что делать с картой.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:52
Подскажите, пожалуйста, в чудо-приложении под андроид возможен просмотр истории пуш-сообщений и если да, то как это сделать?
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AVF
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 01:10
cdj2 написав: clientage написав: wig написав:
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.
брехня
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 04:52
AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, в чудо-приложении под андроид возможен просмотр истории пуш-сообщений и если да, то как это сделать?
Скролите вниз, после всех карт и счетов начнётся раздел Платежи и переводы
- там вторым пунктом будет Мои уведомления о транзакциях. Это и есть полученные пуши.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:15
clientage написав: wig написав:
А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
ИМХО вся алкоголка что продается в Украине - паленка разной степени качества.
Купите в дьютике за бугром (борисполю не доверяю) и такую же бутылку у нас.
И открыв обе попробуйте. Разница присутсвует.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:25
skorpi написав:Alfa_Bank
доброго дня.
Только что обнаружил списание с карты (USD) пакета Ультра абонплаты за М-Банкинг в размере 0.30
31.05.2018 31.05.2018 Списання абонплати за М-Банкінг за травень 2018 - 0,30
Теперь по карте остаток -0,21$
Можно уточнить что это за операция?
skorpi, доброе утро. По счету был перевыпуск со сменой условий с ДТ Клас USD на ДТ TRB Ultra.
По условиям ДТ Клас USD смс платные, поскольку карта выпускается к старому счету на старых условиях, а изменения проходят либо после активации новой карты (либо через два месяца после выпуска) система тянет старые условия по классу тарифа к карте. Исправлено. Комиссию вернем.
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П'ят 15 чер, 2018 06:39
kreuz
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