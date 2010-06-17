guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК, У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал. За пуши и не слыхивал. Он влетит на 15+60 грн.?
guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.
Alfa_Bank - у меня похожая ситуация. Договор подписал, потому что в отделении уговаривали взять кредитку, утверждая, что до активации никаких платежей брать не будут. Я не активировал и до сих пор ничего не брали. ВЫ утверждаете, что теперь будет браться плата и с неактивированных кредиток. Это точно? В этом месяце, у меня, расчетная дата уже прошла. Пока ничего не списали. Какого числа списывают эту комиссию? Разве Push подключается до активации кредитки?
gun, доброе утро. Да, утверждаю Может при оформлении карты вы подписывали заявление на отключение услуги? Комиссия списывается в расчетную дату (дата подписания договора). Альфа-Чек подключается по умолчанию, Push только по инициативе клиента в мобильном приложении. Соответственно, чтобы подключить Push, надо сначала активировать карту.
Alfa_Bank спасибо за решение вопроса о СМС по Ультре.
Вчера получил кредику Максимум курьером, оперативно..
До сих пор не могу её активировать,так как она не видна ни в МБ ни в Альфа мобайл. При звонке на линию активации и установки ПИН кода, слышу сокраментальную фразу:"как жаль что звоню с не зарегистрированного номера телефона".
skorpi написав:Alfa_Bank спасибо за решение вопроса о СМС по Ультре.
Вчера получил кредику Максимум курьером, оперативно..
До сих пор не могу её активировать,так как она не видна ни в МБ ни в Альфа мобайл. При звонке на линию активации и установки ПИН кода, слышу сокраментальную фразу:"как жаль что звоню с не зарегистрированного номера телефона".
Когда карта появится у вас в системе?
Ща курьер проснется и зарегит все свои вчерашие вояжи Смотрите в МАБе седня/завтра после 11:00