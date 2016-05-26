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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5701570257035704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:32

  gun написав:
  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК,
У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал.
За пуши и не слыхивал.
Он влетит на 15+60 грн.?

guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.

Alfa_Bank - у меня похожая ситуация. Договор подписал, потому что в отделении уговаривали взять кредитку, утверждая, что до активации никаких платежей брать не будут. Я не активировал и до сих пор ничего не брали. ВЫ утверждаете, что теперь будет браться плата и с неактивированных кредиток. Это точно? В этом месяце, у меня, расчетная дата уже прошла. Пока ничего не списали. Какого числа списывают эту комиссию?
Разве Push подключается до активации кредитки?

gun, доброе утро. Да, утверждаю :) Может при оформлении карты вы подписывали заявление на отключение услуги? Комиссия списывается в расчетную дату (дата подписания договора).
Альфа-Чек подключается по умолчанию, Push только по инициативе клиента в мобильном приложении. Соответственно, чтобы подключить Push, надо сначала активировать карту.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:35

  gun написав:
  guntherhouse777 написав:gun
Проверьте, Алла могла по такой КК обнулить КЛ. Тогда плата за СМС не будет взиматься.

В "My Alfa-Bank" лимит не изменился. Может списали с Ультры, (надо проверить)?
Подожду пока точно спишут, потом буду думать, что делать с картой.

gun, нет, с Ультры списать комиссию за Альфа-Чек по кредитке не могли. Такого не практикуем :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:40

Alfa_Bank спасибо за решение вопроса о СМС по Ультре.

Вчера получил кредику Максимум курьером, оперативно..

До сих пор не могу её активировать,так как она не видна ни в МБ ни в Альфа мобайл. При звонке на линию активации и установки ПИН кода, слышу сокраментальную фразу:"как жаль что звоню с не зарегистрированного номера телефона".

Когда карта появится у вас в системе? :shock:
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:42

  skorpi написав:Alfa_Bank спасибо за решение вопроса о СМС по Ультре.

Вчера получил кредику Максимум курьером, оперативно..

До сих пор не могу её активировать,так как она не видна ни в МБ ни в Альфа мобайл. При звонке на линию активации и установки ПИН кода, слышу сокраментальную фразу:"как жаль что звоню с не зарегистрированного номера телефона".

Когда карта появится у вас в системе? :shock:

Ща курьер проснется и зарегит все свои вчерашие вояжи :)
Смотрите в МАБе седня/завтра после 11:00
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:42

Re: Альфа-Банк

а что с аллой, создал СЭПы в 10:05 -10:10 еще не завершили , или регламент поменяли? и уже нет 14:00
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:55

Alfa_Bank
прошу сообщить где в тарифах у Вас прописаны условия при миграции из Укрсоца в тарифы Comfort, Ultra или Platinum Black ??? где строка про "6 месяцев бесплатно"???
шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black;
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:57

  Banki написав:а что с аллой, создал СЭПы в 10:05 -10:10 еще не завершили , или регламент поменяли? и уже нет 14:00

У меня обеденные (под 14:00) все завершены, уже кой-куда и поприходило
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:01

Re: Альфа-Банк

только написал , статусы поменялись на завершены )))), ждемс по назначению
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:10

  clientage написав:
  wig написав:А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.

Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить :)


если тариф в тарифе "только ручная кладь" то дютик это возможность взять бухло и небухло и другие сувениры на борт не платя за багаж.
...
uaprofi
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