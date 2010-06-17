guntherhouse777 написав:АЛЬФА-БАНК, У клиента есть Максимум. Он ею не пользуется, не активировал, даже пин не получал. За пуши и не слыхивал. Он влетит на 15+60 грн.?
guntherhouse777, добрый вечер. Комиссия спишется. Договор подписан, значит, клиент согласился с его условиями. Альфа-Чек подключается по умолчанию после подписания договора. Предварительно банк отправил всем клиентам смс-уведомление об изменении тарифа, и предложил бесплатную альтернативу - Push. Если у клиента если вопросы, то необходимо обратиться в КЦ или отделение.
Alfa_Bank - у меня похожая ситуация. Договор подписал, потому что в отделении уговаривали взять кредитку, утверждая, что до активации никаких платежей брать не будут. Я не активировал и до сих пор ничего не брали. ВЫ утверждаете, что теперь будет браться плата и с неактивированных кредиток. Это точно? В этом месяце, у меня, расчетная дата уже прошла. Пока ничего не списали. Какого числа списывают эту комиссию? Разве Push подключается до активации кредитки?
gun, доброе утро. Да, утверждаю Может при оформлении карты вы подписывали заявление на отключение услуги? Комиссия списывается в расчетную дату (дата подписания договора). Альфа-Чек подключается по умолчанию, Push только по инициативе клиента в мобильном приложении. Соответственно, чтобы подключить Push, надо сначала активировать карту.
Alfa_Bank спасибо за решение вопроса о СМС по Ультре.
Вчера получил кредику Максимум курьером, оперативно..
До сих пор не могу её активировать,так как она не видна ни в МБ ни в Альфа мобайл. При звонке на линию активации и установки ПИН кода, слышу сокраментальную фразу:"как жаль что звоню с не зарегистрированного номера телефона".
skorpi написав:Alfa_Bank спасибо за решение вопроса о СМС по Ультре.
Вчера получил кредику Максимум курьером, оперативно..
До сих пор не могу её активировать,так как она не видна ни в МБ ни в Альфа мобайл. При звонке на линию активации и установки ПИН кода, слышу сокраментальную фразу:"как жаль что звоню с не зарегистрированного номера телефона".
Когда карта появится у вас в системе?
Ща курьер проснется и зарегит все свои вчерашие вояжи Смотрите в МАБе седня/завтра после 11:00
wig написав:А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
если тариф в тарифе "только ручная кладь" то дютик это возможность взять бухло и небухло и другие сувениры на борт не платя за багаж. З.Ы. а некоторым клиентам алла похоже предложила хорошую скидку на такой багаж )))
clientage написав:Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.
Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
Да не, то вы не там ищите... Тягаю из за бугра всё, ну или почти всё...тут покупаю только овощи, фрукты, хлеб, молоко и так далее. Одежду, обувь, бытовая химия, автозапчасти для себя, аксессуары для авто, алкоголь, парфюмерию, элитные сыры и сыровяленное мясо в том числе прошутто и хамон