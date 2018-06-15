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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:36
skorpi написав: Stringer написав: cdj2 написав:
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.
Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране
Да не, то вы не там ищите... Тягаю из за бугра всё, ну или почти всё...тут покупаю только овощи, фрукты, хлеб, молоко и так далее. Одежду, обувь, бытовая химия, автозапчасти для себя, аксессуары для авто, алкоголь, парфюмерию, элитные сыры и сыровяленное мясо в том числе прошутто и хамон
Киньте в ПП звідки тягаєте і яким макаром...якщо не секрет.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:47
Banki написав:
а что с аллой, создал СЭПы в 10:05 -10:10 еще не завершили , или регламент поменяли? и уже нет 14:00
та давно уже так - алла отправляет перед следующем поездом, тоесть 14 часовые где то в районе 16-00
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:54
Alfa_Bank написав:Alfa_Bank
- у меня похожая ситуация. Договор подписал, потому что в отделении уговаривали взять кредитку, утверждая, что до активации никаких платежей брать не будут. Я не активировал и до сих пор ничего не брали. ВЫ утверждаете, что теперь будет браться плата и с неактивированных кредиток. Это точно? В этом месяце, у меня, расчетная дата уже прошла. Пока ничего не списали. Какого числа списывают эту комиссию?
Разве Push подключается до активации кредитки?
gun, доброе утро. Да, утверждаю
Может при оформлении карты вы подписывали заявление на отключение услуги? Комиссия списывается в расчетную дату (дата подписания договора).
Альфа-Чек подключается по умолчанию, Push только по инициативе клиента в мобильном приложении. Соответственно, чтобы подключить Push, надо сначала активировать карту.
[/quote]
На всякий случай, может для неактивированных карт, о списании нужно смотреть не на главной странице "My Alfa-Bank", где в графе для кредитки: "Доступний кредит *****,
Загальний баланс 0,00 UAH"?
СМСки с предложением активировать карту и участвовать в акциях
приходят, один-два раза в месяц.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:08
barabass написав: cdj2 написав:
clientage написав:[quote="4386776:wig"]А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.
Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.
брехня[/quote]Козацька розвага 0.5 л - 36 грн/бутылка в Украине в то же время она же 75 грн/бутылка. Это один из примеров. И как говорили выше - из дьютика качество намного выше.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Суб 16 чер, 2018 10:00
Знатоки, оплата на более, чем 1к через портмоне с карты максимум попадает под рассрочку?
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Menwyy
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Додано: Суб 16 чер, 2018 11:57
Попадает
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consul
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Додано: Суб 16 чер, 2018 12:26
Menwyy написав:
Знатоки, оплата на более, чем 1к через портмоне с карты максимум попадает под рассрочку?
Там 4900.
Кошерный мсс для рассрочки
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guntherhouse777
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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