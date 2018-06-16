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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5702570357045705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:36

  skorpi написав:
  Stringer написав:
  cdj2 написав:Всё и На порядок дешевле чем в Украине.

Та ладно, разве что попасть на распродажу - а так все дороже, а парфюмерия вообще дороже, чем в любой европейской стране



Да не, то вы не там ищите... Тягаю из за бугра всё, ну или почти всё...тут покупаю только овощи, фрукты, хлеб, молоко и так далее. Одежду, обувь, бытовая химия, автозапчасти для себя, аксессуары для авто, алкоголь, парфюмерию, элитные сыры и сыровяленное мясо в том числе прошутто и хамон 8)

Киньте в ПП звідки тягаєте і яким макаром...якщо не секрет.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:47

  Banki написав:а что с аллой, создал СЭПы в 10:05 -10:10 еще не завершили , или регламент поменяли? и уже нет 14:00

та давно уже так - алла отправляет перед следующем поездом, тоесть 14 часовые где то в районе 16-00
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:54

  Alfa_Bank написав:Alfa_Bank - у меня похожая ситуация. Договор подписал, потому что в отделении уговаривали взять кредитку, утверждая, что до активации никаких платежей брать не будут. Я не активировал и до сих пор ничего не брали. ВЫ утверждаете, что теперь будет браться плата и с неактивированных кредиток. Это точно? В этом месяце, у меня, расчетная дата уже прошла. Пока ничего не списали. Какого числа списывают эту комиссию?
Разве Push подключается до активации кредитки?

gun, доброе утро. Да, утверждаю :) Может при оформлении карты вы подписывали заявление на отключение услуги? Комиссия списывается в расчетную дату (дата подписания договора).
Альфа-Чек подключается по умолчанию, Push только по инициативе клиента в мобильном приложении. Соответственно, чтобы подключить Push, надо сначала активировать карту.
[/quote]
На всякий случай, может для неактивированных карт, о списании нужно смотреть не на главной странице "My Alfa-Bank", где в графе для кредитки: "Доступний кредит *****,
Загальний баланс 0,00 UAH"?
СМСки с предложением активировать карту и участвовать в акциях :) приходят, один-два раза в месяц.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:08

Re: Альфа-Банк

barabass написав:
  cdj2 написав:
clientage написав:[quote="4386776:wig"]А из дютика вообще можно не вылазить, даже лететь никуда не надо.

Вот скока летаю/катаюсь через храницу, все не могу понять, шо там мона купить :)
Всё и На порядок дешевле чем в Украине.

брехня[/quote]Козацька розвага 0.5 л - 36 грн/бутылка в Украине в то же время она же 75 грн/бутылка. Это один из примеров. И как говорили выше - из дьютика качество намного выше.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 10:00

Re: Альфа-Банк

Знатоки, оплата на более, чем 1к через портмоне с карты максимум попадает под рассрочку?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:57

Re: Альфа-Банк

Попадает
consul
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:26

  Menwyy написав:Знатоки, оплата на более, чем 1к через портмоне с карты максимум попадает под рассрочку?

Там 4900.
Кошерный мсс для рассрочки
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 16:07

Re: Альфа-Банк

Menwyy написав:Знатоки, оплата на более, чем 1к через портмоне с карты максимум попадает под рассрочку?
Смотря что оплачивать. Коммуналка подпадает точно.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:47

Re: Альфа-Банк

Вечером в 22-00 субботы заплатил комуналь, предложение о рассрочке - не пришло. Позвонил на горячку- оператор сказал, что отправит повторно, но приедет СМС на следующий день в 9-00. Действительно в 9-02 пришло сообщение в Вайбер о рассрочке. Оформил. И в 9-30 пришло еще одно СМС с 3530 о рассрочке. Т.е. на выходные и поздно вечером- приходит СМС с задержкой.
cdj2 написав:
Menwyy написав:Знатоки, оплата на более, чем 1к через портмоне с карты максимум попадает под рассрочку?
Смотря что оплачивать. Коммуналка подпадает точно.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:36

Google Pay

Alfa_Bank и форумчане, подскажите пожалуйста
при оплате кредитной картой Максимум через Google Pay:

- будет ли начисляться кэшбэк?
- будет ли предлагаться рассрочка на платежи более 1000 грн?

заранее спасибо :)
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