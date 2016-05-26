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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:32
Посмотрел на сайте тарифы, позвонил оператору с целью перевести карту на другой тариф. А оператор говорит, что на сайте информация в тарифах неактуальная. Это как такое вообще возможно?
При закрытии карты за справку про отсутствие задолженности платить нужно (сколько)?
П.С. Какой банк называете Викой?
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Додано: Пон 18 чер, 2018 07:37
bmwbmw написав:Какой банк называете Викой?
Вика - продукт, кредитна карта викенд, ТАС-банка
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:15
ramaz написав:Alfa_Bank
и форумчане, подскажите пожалуйста
при оплате кредитной картой Максимум через Google Pay:
- будет ли начисляться кэшбэк?
- будет ли предлагаться рассрочка на платежи более 1000 грн?
заранее спасибо
ramaz, доброе утро. Да, будет.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:23
bmwbmw написав:
Посмотрел на сайте тарифы, позвонил оператору с целью перевести карту на другой тариф. А оператор говорит, что на сайте информация в тарифах неактуальная. Это как такое вообще возможно?
При закрытии карты за справку про отсутствие задолженности платить нужно (сколько)?
bmwbmw, доброе утро. Для возможности проверить актуальность тарифов укажите, пожалуйста, о какой именно карте идет речь.
Стоимость справки составляет 150 грн.
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Alfa_Bank
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