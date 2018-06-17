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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5703570457055706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:32

Посмотрел на сайте тарифы, позвонил оператору с целью перевести карту на другой тариф. А оператор говорит, что на сайте информация в тарифах неактуальная. Это как такое вообще возможно?

При закрытии карты за справку про отсутствие задолженности платить нужно (сколько)?

П.С. Какой банк называете Викой?
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:37

Re: Альфа-Банк

bmwbmw написав:Какой банк называете Викой?
Вика - продукт, кредитна карта викенд, ТАС-банка
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:15

  ramaz написав:Alfa_Bank и форумчане, подскажите пожалуйста
при оплате кредитной картой Максимум через Google Pay:

- будет ли начисляться кэшбэк?
- будет ли предлагаться рассрочка на платежи более 1000 грн?

заранее спасибо :)

ramaz, доброе утро. Да, будет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:23

  bmwbmw написав:Посмотрел на сайте тарифы, позвонил оператору с целью перевести карту на другой тариф. А оператор говорит, что на сайте информация в тарифах неактуальная. Это как такое вообще возможно?

При закрытии карты за справку про отсутствие задолженности платить нужно (сколько)?


bmwbmw, доброе утро. Для возможности проверить актуальность тарифов укажите, пожалуйста, о какой именно карте идет речь.
Стоимость справки составляет 150 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:21

  lel написав:Вечером в 22-00 субботы заплатил комуналь, предложение о рассрочке - не пришло. Позвонил на горячку- оператор сказал, что отправит повторно, но приедет СМС на следующий день в 9-00. Действительно в 9-02 пришло сообщение в Вайбер о рассрочке. Оформил. И в 9-30 пришло еще одно СМС с 3530 о рассрочке. Т.е. на выходные и поздно вечером- приходит СМС с задержкой.

Смс с предложениями рассрочки на операции, что произошли после 20.00 в банковские дни и в любое время в небанковские дни, приходят после 9.00 следующего банковского дня.
panatar.com
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:02

Re: Альфа-Банк

Альфа умеет идентифицировать клиента без паспорта? Карты с собой, хочу валютную пополнить, а паспорт дома...
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:10

  adamsmittttt написав:Альфа умеет идентифицировать клиента без паспорта? Карты с собой, хочу валютную пополнить, а паспорт дома...

adamsmittttt, добрый день. При пополнении карточных счетов в иностранной валюте необходимо предоставлять паспорт.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:17

  Alfa_Bank написав:bmwbmw, доброе утро. Для возможности проверить актуальность тарифов укажите, пожалуйста, о какой именно карте идет речь.

https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
Mastercard Gold неіменна/іменна (перша колонка в пдф-файлі)
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:27

  bmwbmw написав:
  Alfa_Bank написав:bmwbmw, доброе утро. Для возможности проверить актуальность тарифов укажите, пожалуйста, о какой именно карте идет речь.

https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
Mastercard Gold неіменна/іменна (перша колонка в пдф-файлі)

bmwbmw, это актуальные тарифы, но новые карты по ним уже не выпускаются.
Alfa_Bank
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