Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:32
Посмотрел на сайте тарифы, позвонил оператору с целью перевести карту на другой тариф. А оператор говорит, что на сайте информация в тарифах неактуальная. Это как такое вообще возможно?
При закрытии карты за справку про отсутствие задолженности платить нужно (сколько)? П.С. Какой банк называете Викой?
bmwbmw
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Додано: Пон 18 чер, 2018 07:37
bmwbmw написав:Какой банк называете Викой?
Вика - продукт, кредитна карта викенд, ТАС-банка
Інкогніто
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:15
ramaz написав: Alfa_Bank
и форумчане, подскажите пожалуйста
при оплате кредитной картой Максимум через Google Pay:
- будет ли начисляться кэшбэк?
- будет ли предлагаться рассрочка на платежи более 1000 грн?
заранее спасибо
ramaz, доброе утро. Да, будет.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:23
bmwbmw написав:
Посмотрел на сайте тарифы, позвонил оператору с целью перевести карту на другой тариф. А оператор говорит, что на сайте информация в тарифах неактуальная. Это как такое вообще возможно?
При закрытии карты за справку про отсутствие задолженности платить нужно (сколько)?
bmwbmw, доброе утро. Для возможности проверить актуальность тарифов укажите, пожалуйста, о какой именно карте идет речь.
Стоимость справки составляет 150 грн.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:21
lel написав:
Вечером в 22-00 субботы заплатил комуналь, предложение о рассрочке - не пришло. Позвонил на горячку- оператор сказал, что отправит повторно, но приедет СМС на следующий день в 9-00. Действительно в 9-02 пришло сообщение в Вайбер о рассрочке. Оформил. И в 9-30 пришло еще одно СМС с 3530 о рассрочке. Т.е. на выходные и поздно вечером- приходит СМС с задержкой.
Смс с предложениями рассрочки на операции, что произошли после 20.00 в банковские дни и в любое время в небанковские дни, приходят после 9.00 следующего банковского дня.
panatar.com
unlock
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:02
Альфа умеет идентифицировать клиента без паспорта? Карты с собой, хочу валютную пополнить, а паспорт дома...
adamsmittttt
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:10
adamsmittttt написав:
Альфа умеет идентифицировать клиента без паспорта? Карты с собой, хочу валютную пополнить, а паспорт дома...
adamsmittttt, добрый день. При пополнении карточных счетов в иностранной валюте необходимо предоставлять паспорт.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:17
Alfa_Bank написав:
bmwbmw, доброе утро. Для возможности проверить актуальность тарифов укажите, пожалуйста, о какой именно карте идет речь.
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
Mastercard Gold неіменна/іменна (перша колонка в пдф-файлі)
bmwbmw
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:27
bmwbmw написав: Alfa_Bank написав:
bmwbmw, доброе утро. Для возможности проверить актуальность тарифов укажите, пожалуйста, о какой именно карте идет речь.
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
Mastercard Gold неіменна/іменна (перша колонка в пдф-файлі)
bmwbmw, это актуальные тарифы, но новые карты по ним уже не выпускаются.
Alfa_Bank
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