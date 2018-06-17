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Альфа-Банк
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:37
bmwbmw написав:Alfa_Bank
Как понять какие тарифы для новых карт?
bmwbmw, по ссылке https://alfabank.ua/upload/creditcard.pdf
действующие предложения.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:25
вопрос к офпредуhttps://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
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mephala
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:32
mephala написав:
я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
Я в отделении брал, и у меня именная. Но, РКО, когда последний раз попадал, было 60. Не отследил, когда успели этот комиссию удвоить.
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wig
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:34
bmwbmw написав:Alfa_Bank
Как понять какие тарифы для новых карт?
никак. нужно просто знать что карта не выпускается (и не перевыпускается) в тарифе что в первой колонке
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mephala
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:36
wig написав:
Я в отделении брал, и у меня именная. Но, РКО, когда последний раз попадал, было 60. Не отследил, когда успели этот комиссию удвоить.
мне на гарячке сказали что отделения выпускают мгновенки а дистанционно можно только именную оформить.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:27
mephala написав:
вопрос к офпредуhttps://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
120 не для обычной именной, а для молодежной
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Bosstone
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:22
Bosstone написав: mephala написав:
вопрос к офпредуhttps://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
120 не для обычной именной, а для молодежной
Добрый день. РКО 120 грн. и повышенная процентная ставка применяются в рамках программы «Кредитная карта Молодежная» (см. сноску 2 тарифов).
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