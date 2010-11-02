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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5705570657075708>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:37

  bmwbmw написав:Alfa_Bank Как понять какие тарифы для новых карт?

bmwbmw, по ссылке https://alfabank.ua/upload/creditcard.pdf действующие предложения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:25

Re: Альфа-Банк

вопрос к офпреду
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf

я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:32

  mephala написав:я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?

Я в отделении брал, и у меня именная. Но, РКО, когда последний раз попадал, было 60. Не отследил, когда успели этот комиссию удвоить.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:34

  bmwbmw написав:Alfa_Bank Как понять какие тарифы для новых карт?

никак. нужно просто знать что карта не выпускается (и не перевыпускается) в тарифе что в первой колонке :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:36

  wig написав:Я в отделении брал, и у меня именная. Но, РКО, когда последний раз попадал, было 60. Не отследил, когда успели этот комиссию удвоить.

мне на гарячке сказали что отделения выпускают мгновенки а дистанционно можно только именную оформить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:27

  mephala написав:вопрос к офпреду
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf

я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?

120 не для обычной именной, а для молодежной
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:22

  Bosstone написав:
  mephala написав:вопрос к офпреду
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf

я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?

120 не для обычной именной, а для молодежной

Добрый день. РКО 120 грн. и повышенная процентная ставка применяются в рамках программы «Кредитная карта Молодежная» (см. сноску 2 тарифов).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:19

  Alfa_Bank написав:lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.

Уважаемый представитель, сегодня я пытался выяснить, подключен ли загадочный бонусный модуль к моей дополнительной карте в КК "Максимум", но представитель контакт-центра Светлана №35196 сообщила мне, что максимальная сумма кешбека 500 грн. по каждой из акций применяется к карточному счету, а не к карте, как Вы утверждали ранее. Цитата Вашего сообщения, к сожалению, Светлану не впечатлила. Немного странная ситуация, когда представители одного и того же банка предоставляют клиенту абсолютно противоположные ответы на тот же самый вопрос.
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:49

Re: Альфа-Банк

  flawyer написав:Немного странная ситуация, когда представители одного и того же банка предоставляют клиенту абсолютно противоположные ответы на тот же самый вопрос.

О, зовсім ні! Для Альфа-банку це абсолютно нормальне явище! )
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:20

Re: Альфа-Банк

Если оформить рассрочку на 3 мес, то будет сниматься по 60 грн в мес?
bmwbmw
 
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