Альфа-Банк
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Додано: Пон 18 чер, 2018 12:37
bmwbmw написав: Alfa_Bank
Как понять какие тарифы для новых карт?
bmwbmw, по ссылке
https://alfabank.ua/upload/creditcard.pdf
действующие предложения.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:25
вопрос к офпреду
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
mephala
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:32
mephala написав:
я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
Я в отделении брал, и у меня именная. Но, РКО, когда последний раз попадал, было 60. Не отследил, когда успели этот комиссию удвоить.
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wig
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:34
bmwbmw написав: Alfa_Bank
Как понять какие тарифы для новых карт?
никак. нужно просто знать что карта не выпускается (и не перевыпускается) в тарифе что в первой колонке
mephala
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:36
wig написав:
Я в отделении брал, и у меня именная. Но, РКО, когда последний раз попадал, было 60. Не отследил, когда успели этот комиссию удвоить.
мне на гарячке сказали что отделения выпускают мгновенки а дистанционно можно только именную оформить.
mephala
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:27
mephala написав:
вопрос к офпреду
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
120 не для обычной именной, а для молодежной
Bosstone
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:22
Bosstone написав: mephala написав:
вопрос к офпреду
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
я правильно понял что если заказать дистанционно максимум то будет именная а если в отделении то мгновенная?
и вытекающее отсюда РКО 120 грн и 60 грн соответственно?
120 не для обычной именной, а для молодежной
Добрый день. РКО 120 грн. и повышенная процентная ставка применяются в рамках программы «Кредитная карта Молодежная» (см. сноску 2 тарифов).
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4529
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:19
Alfa_Bank написав:
lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.
Уважаемый представитель
, сегодня я пытался выяснить, подключен ли загадочный бонусный модуль к моей дополнительной карте в КК "Максимум", но представитель контакт-центра Светлана №35196 сообщила мне, что максимальная сумма кешбека 500 грн. по каждой из акций применяется к карточному счету, а не к карте, как Вы утверждали ранее. Цитата Вашего сообщения, к сожалению, Светлану не впечатлила. Немного странная ситуация, когда представители одного и того же банка предоставляют клиенту абсолютно противоположные ответы на тот же самый вопрос.
flawyer
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Додано: Вів 19 чер, 2018 09:49
flawyer написав:
Немного странная ситуация, когда представители одного и того же банка предоставляют клиенту абсолютно противоположные ответы на тот же самый вопрос.
О, зовсім ні! Для Альфа-банку це абсолютно нормальне явище! )
Bobb
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:20
Если оформить рассрочку на 3 мес, то будет сниматься по 60 грн в мес?
bmwbmw
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