Alfa_Bank написав:lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам" Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету) Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.
Уважаемый представитель, сегодня я пытался выяснить, подключен ли загадочный бонусный модуль к моей дополнительной карте в КК "Максимум", но представитель контакт-центра Светлана №35196 сообщила мне, что максимальная сумма кешбека 500 грн. по каждой из акций применяется к карточному счету, а не к карте, как Вы утверждали ранее. Цитата Вашего сообщения, к сожалению, Светлану не впечатлила. Немного странная ситуация, когда представители одного и того же банка предоставляют клиенту абсолютно противоположные ответы на тот же самый вопрос.
flawyer, добрый день. В Контакт-Центр отправлена дополнительная коммуникация. Спасибо за вопрос.
flawyer написав:сегодня я пытался выяснить, подключен ли загадочный бонусный модуль к моей дополнительной карте в КК "Максимум", но представитель контакт-центра Светлана №35196 сообщила мне, что максимальная сумма кешбека 500 грн. по каждой из акций применяется к карточному счету, а не к карте, как Вы утверждали ранее. Цитата Вашего сообщения, к сожалению, Светлану не впечатлила. Немного странная ситуация, когда представители одного и того же банка предоставляют клиенту абсолютно противоположные ответы на тот же самый вопрос.
Вы еще в отделение сходите. Будет вообще взрыв мозга от трех вариантов. Как это не печально но алла не заботится о квалификации сотрудников которые общаются с клиентами. Потому мы тут и задаем вопросы так как остальные два канала к сожалению как в русской рулетке - на кого попадеш. Даже разные три оператора на гарячке могут дать разные ответы.
так как ответа от Вас всё ещё нет (на ранее заданные вопросы), прошу Вас, если это Вас не затруднить, подтвердить информацию от Вашего коллеги:
Ukrsotsbank написав:Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».
а именно: 1. действительно ли комиссия 100 грн. (указанная в п.1 не будет начисляться в пакете Platinum Black течение 6 месяцев? в том числе и при НЕ выполнении условий по количеству, остатку, сумме (т.е меньше 12 операций по карте и тому подобное)?
2. если миграция произойдёт 1 августа 2018, а заявление на закрытие счёта в Альфе я напишу 28 февраля 2019 года обслуживание всех карт за указаный период и закрытие счёта (карт) в таком случае в тарифе Platinum Black будет без дополнительных комиссий?
Кочевник написав:Телефонувала дівчушка з Альфа-Банку. Проводила соцопитування. На питання пропозиції щодо покращення співробітництва, відповів - "Звільнити Олексія Пастернака." А прізвище другого шкідника забув.