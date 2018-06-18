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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5705570657075708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:28

Re: Альфа-Банк

  bmwbmw написав:Если оформить рассрочку на 3 мес, то будет сниматься по 60 грн в мес?

Якщо ви не вийдете із пільгового періоду, то - ні.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:37

  bmwbmw написав:Если оформить рассрочку на 3 мес, то будет сниматься по 60 грн в мес?

Если будет "-" на карте более суммы рассрочки
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:01

  flawyer написав:
  Alfa_Bank написав:lel, clientage, добрый день. Если допки на базе MC World по КК "Максимум", то учавствуют, и макс. сумма привязана не к счету, а к каждой карте отдельно, то есть если у вас 3 карты к счету, то по каждой можно получить по 500 грн - 1,5к грн по акции "Не відкладай життя на завтра", такой же принцип и по "Великим кешбекам"
Итого, по одному счету в рамках двух акций максимум 3к грн грязными (это на примере 3х карт к счету)
Главное чтобы по всем картам был подтянут бонусный модуль.

Уважаемый представитель, сегодня я пытался выяснить, подключен ли загадочный бонусный модуль к моей дополнительной карте в КК "Максимум", но представитель контакт-центра Светлана №35196 сообщила мне, что максимальная сумма кешбека 500 грн. по каждой из акций применяется к карточному счету, а не к карте, как Вы утверждали ранее. Цитата Вашего сообщения, к сожалению, Светлану не впечатлила. Немного странная ситуация, когда представители одного и того же банка предоставляют клиенту абсолютно противоположные ответы на тот же самый вопрос.

flawyer, добрый день. В Контакт-Центр отправлена дополнительная коммуникация. Спасибо за вопрос.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:00

  flawyer написав:сегодня я пытался выяснить, подключен ли загадочный бонусный модуль к моей дополнительной карте в КК "Максимум", но представитель контакт-центра Светлана №35196 сообщила мне, что максимальная сумма кешбека 500 грн. по каждой из акций применяется к карточному счету, а не к карте, как Вы утверждали ранее. Цитата Вашего сообщения, к сожалению, Светлану не впечатлила. Немного странная ситуация, когда представители одного и того же банка предоставляют клиенту абсолютно противоположные ответы на тот же самый вопрос.

Вы еще в отделение сходите. Будет вообще взрыв мозга от трех вариантов.
Как это не печально но алла не заботится о квалификации сотрудников которые общаются с клиентами. Потому мы тут и задаем вопросы так как остальные два канала к сожалению как в русской рулетке - на кого попадеш. Даже разные три оператора на гарячке могут дать разные ответы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:03

  bmwbmw написав:Если оформить рассрочку на 3 мес, то будет сниматься по 60 грн в мес?

что бы не было РКО за текущий РП то его нужно гасить в ноль в РД (ну или за день если уж совсем идеально). Траты переведенные на рассрочку уже не являются тратами текущего РП.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:35

Re: Альфа-Банк

Особенно занятный момент для заемщиков Альфы и, теперь уже, Укрсоца ;)

– Альфа-Банк на рынке считается «волком» взыскания проблемных кредитов. Если есть проблемный должник, то даже спустя годы Альфа его достанет?

– Я согласен, что такая репутация есть ... :twisted:

https://finclub.net/analytics/aleksandr ... henie.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:36

Re: Альфа-Банк

Телефонувала дівчушка з Альфа-Банку. Проводила соцопитування. На питання пропозиції щодо покращення співробітництва, відповів - "Звільнити Олексія Пастернака."
А прізвище другого шкідника забув. :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:36

Alfa_Bank

так как ответа от Вас всё ещё нет (на ранее заданные вопросы),
прошу Вас, если это Вас не затруднить, подтвердить информацию от Вашего коллеги:

  Ukrsotsbank написав:Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».


а именно:
1. действительно ли комиссия 100 грн. (указанная в п.1 не будет начисляться в пакете Platinum Black течение 6 месяцев? в том числе и при НЕ выполнении условий по количеству, остатку, сумме (т.е меньше 12 операций по карте и тому подобное)?

2. если миграция произойдёт 1 августа 2018, а заявление на закрытие счёта в Альфе я напишу 28 февраля 2019 года обслуживание всех карт за указаный период и закрытие счёта (карт) в таком случае в тарифе Platinum Black будет без дополнительных комиссий?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:42

  Кочевник написав:Телефонувала дівчушка з Альфа-Банку. Проводила соцопитування. На питання пропозиції щодо покращення співробітництва, відповів - "Звільнити Олексія Пастернака."
А прізвище другого шкідника забув. :(

Даже ник был такой "Пляка знает".
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:46

Re: Альфа-Банк

Цікаво, як відреагують? Бо Пастернака із впевненістю вказав, а Пляку невпевнено.
Кочевник
 
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