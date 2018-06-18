Додано: Вів 19 чер, 2018 14:36

Ukrsotsbank написав: Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug , кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк». Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте:, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».

так как ответа от Вас всё ещё нет (на ранее заданные вопросы),прошу Вас, если это Вас не затруднить, подтвердить информацию от Вашего коллеги:а именно:1. действительно ли комиссия 100 грн. (не будет начисляться в пакете Platinum Black течение 6 месяцев? в том числе и при НЕ выполнении условий по количеству, остатку, сумме (т.е меньше 12 операций по карте и тому подобное)?2. если миграция произойдёт 1 августа 2018, а заявление на закрытие счёта в Альфе я напишу 28 февраля 2019 года обслуживание всех карт за указаный период и закрытие счёта (карт) в таком случае в тарифе Platinum Black будет без дополнительных комиссий?