так как ответа от Вас всё ещё нет (на ранее заданные вопросы), прошу Вас, если это Вас не затруднить, подтвердить информацию от Вашего коллеги:
Ukrsotsbank написав:Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».
а именно: 1. действительно ли комиссия 100 грн. (указанная в п.1 не будет начисляться в пакете Platinum Black течение 6 месяцев? в том числе и при НЕ выполнении условий по количеству, остатку, сумме (т.е меньше 12 операций по карте и тому подобное)?
2. если миграция произойдёт 1 августа 2018, а заявление на закрытие счёта в Альфе я напишу 28 февраля 2019 года обслуживание всех карт за указаный период и закрытие счёта (карт) в таком случае в тарифе Platinum Black будет без дополнительных комиссий?