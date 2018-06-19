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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5706570757085709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 899
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:30

постернаки и т.п.

сами нарвались
патамуша нечего бекофису контачить с клиентами, даже на форуме.
этим должен заниматься спец.обученый, непробиваемый фронт, включаяя кц
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:33

  uaprofi написав:Alfa_Bank

так как ответа от Вас всё ещё нет (на ранее заданные вопросы),
прошу Вас, если это Вас не затруднить, подтвердить информацию от Вашего коллеги:

  Ukrsotsbank написав:Добрый день, uaprofi. Уточнили информацию. В бумажном виде можно распечатать все тарифы на сайте: https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug, кроме шесть месяцев без комиссий за обслуживание пакетов услуг Comfort, Ultra или Platinum Black. В тарифах ПАО «Альфа-Банк» данные условия не прописаны, так как это временная акция для комфортной миграции клиентов, подтверждением является публикация на официальном сайте ПАО «Укрсоцбанк».


а именно:
1. действительно ли комиссия 100 грн. (указанная в п.1 не будет начисляться в пакете Platinum Black течение 6 месяцев? в том числе и при НЕ выполнении условий по количеству, остатку, сумме (т.е меньше 12 операций по карте и тому подобное)?

2. если миграция произойдёт 1 августа 2018, а заявление на закрытие счёта в Альфе я напишу 28 февраля 2019 года обслуживание всех карт за указаный период и закрытие счёта (карт) в таком случае в тарифе Platinum Black будет без дополнительных комиссий?

uaprofi, добрый вечер. Выясняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:36

  mephala написав:
  bmwbmw написав:Если оформить рассрочку на 3 мес, то будет сниматься по 60 грн в мес?

что бы не было РКО за текущий РП то его нужно гасить в ноль в РД (ну или за день если уж совсем идеально)

Смотря как гасить)
Я за день гасил и не успел)
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:35

Bobb, BBC, mephala понял, спасибо
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