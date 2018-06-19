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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:15
Головне, щоби Алка зарахувала сеп в суботу, а не в понеділок.
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Кочевник
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:30
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:49
Вопрос(жалоба) к представителю банка.
Заходил сегодня в одно из киевских отделений пополнить карту дебетовую. Работал один терминал пополнения и очередь из 4х чел, потратил наэто минут 30. Так вот у 3х из 4х возникли проблемы с пополнением карты. После того как банкомат принял день, выдал чек с ошибкой операции и молчяа вернул деньги обратно. Почему - не понятно. Уже потом сотрудник сказал что пополнить можно только еслы изъять карту из банкомата и пополнить по номеру. НО!! когда подходишь к банкомату у него по центру экрана надпись ВСТАВЬТЕ КАРТУ и все, никаких стрелочек надписей и указателей. Единственное логичное действие вставить карту. А оказалось что надо нажать на одну из 8 кнопок что бы появилось меню и там уже выбрать пополнение по номеру. ПОЧЕМУ нельзя пополнить когда вставлена карта?? КАК??? догадаться что пополнять нужно только по номеру???? КАК???? догадаться что при запросе вставить карту нужно нажать на какую-то кнопку????? Неужели сложно на картинке нарисовать кнопку и написать нажмите для входа в меню ????
На мое замечание о том что это вызывает сложности у клиентов которые принесли вам свои деньги я получил от сотрудника ответ "НЕ НРАВИТСЯ ИДИТЕ В ДРУГОЙ БАНК"!!! Это такая политика компании по отношению к клиенту??? При этом я еще и пользуюсь картой платинум. Это нормальное отношение ?? Не решение проблемы вызывающее дискомфорт у клиента а просто посылание в другой банк??? Мне вот интересно, собственники банка тоже так думают??? Или российской альфа-груп совсем надоело в Украине работать ? Не нравятся обоснованые претензии клиентов идите в другую страну!!
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Kuzma
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:55
Кочевник написав:
Субота 23 червня робоча. МАБ буде нормально працювати? СЕПи будуть проводитися?
Розрахункова дата 24.06, коли гасити кредитку? В пятницю, чи в суботу?
Кочевник, доброго дня. В суботу 23.06 робочий день системи. Але, якщо дата білінгу 24.06 (вихідний день), то для несписання РКО потрібно забезпечити кошти на рахунку на 22.06 (п’ятниця).
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:01
Kuzma написав:
Вопрос(жалоба) к представителю банка.
Заходил сегодня в одно из киевских отделений пополнить карту дебетовую. Работал один терминал пополнения и очередь из 4х чел, потратил наэто минут 30. Так вот у 3х из 4х возникли проблемы с пополнением карты. После того как банкомат принял день, выдал чек с ошибкой операции и молчяа вернул деньги обратно. Почему - не понятно. Уже потом сотрудник сказал что пополнить можно только еслы изъять карту из банкомата и пополнить по номеру. НО!! когда подходишь к банкомату у него по центру экрана надпись ВСТАВЬТЕ КАРТУ и все, никаких стрелочек надписей и указателей. Единственное логичное действие вставить карту. А оказалось что надо нажать на одну из 8 кнопок что бы появилось меню и там уже выбрать пополнение по номеру. ПОЧЕМУ нельзя пополнить когда вставлена карта?? КАК??? догадаться что пополнять нужно только по номеру???? КАК???? догадаться что при запросе вставить карту нужно нажать на какую-то кнопку????? Неужели сложно на картинке нарисовать кнопку и написать нажмите для входа в меню ????
На мое замечание о том что это вызывает сложности у клиентов которые принесли вам свои деньги я получил от сотрудника ответ "НЕ НРАВИТСЯ ИДИТЕ В ДРУГОЙ БАНК"!!! Это такая политика компании по отношению к клиенту??? При этом я еще и пользуюсь картой платинум. Это нормальное отношение ?? Не решение проблемы вызывающее дискомфорт у клиента а просто посылание в другой банк??? Мне вот интересно, собственники банка тоже так думают??? Или российской альфа-груп совсем надоело в Украине работать ? Не нравятся обоснованые претензии клиентов идите в другую страну!!
Kuzma, добрый день. Извините за неудобства. С Вашей претензией согласна. Укажите, пожалуйста, адрес отделения и ориентировочное время визита.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:06
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Субота 23 червня робоча. МАБ буде нормально працювати? СЕПи будуть проводитися?
Розрахункова дата 24.06, коли гасити кредитку? В пятницю, чи в суботу?
Кочевник, доброго дня. В суботу 23.06 робочий день системи. Але, якщо дата білінгу 24.06 (вихідний день), то для несписання РКО потрібно забезпечити кошти на рахунку на 22.06 (п’ятниця).
Чому це? Кошти повинні бути на рахунку в останній робочий день, що передую розрахунковій даті. Чи не так?
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Кочевник
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:36
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Субота 23 червня робоча. МАБ буде нормально працювати? СЕПи будуть проводитися?
Розрахункова дата 24.06, коли гасити кредитку? В пятницю, чи в суботу?
Кочевник, доброго дня. В суботу 23.06 робочий день системи. Але, якщо дата білінгу 24.06 (вихідний день), то для несписання РКО потрібно забезпечити кошти на рахунку на 22.06 (п’ятниця).
Чому це? Кошти повинні бути на рахунку в останній робочий день, що передую розрахунковій даті. Чи не так?
Похоже биллинг у Алки так настроен, шо если на выходных, то в Пт... и пофиг, шо Сб. рабочая.
Мона, канешна, лезть в бутылку: погаситься в Сб, Алка начислит РКО, а клиент напишет претензию на сторнирование, её дней через 10 рассмотрят и таки сторнируют -- и все при деле
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:41
Найгірше буде, що бабло можна тількі в п`ятницю зарахувати, а в суботу будуть списання і РКО...
Я так розумію, що офпред сам не знає й перестраховується.
Тобто варто вже картку покласти до суботи (мінімум пятниці) на поличку і в пятницю поповнити.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:43
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Субота 23 червня робоча. МАБ буде нормально працювати? СЕПи будуть проводитися?
Розрахункова дата 24.06, коли гасити кредитку? В пятницю, чи в суботу?
Кочевник, доброго дня. В суботу 23.06 робочий день системи. Але, якщо дата білінгу 24.06 (вихідний день), то для несписання РКО потрібно забезпечити кошти на рахунку на 22.06 (п’ятниця).
Чому це? Кошти повинні бути на рахунку в останній робочий день, що передую розрахунковій даті. Чи не так?
Кочевник, для несписання РКО на дату білінгу на рахунку не повинно бути заборгованості, тобто забезпечити кошти на рахунку потрібно до дати білінгу. Якщо дата білінгу співпадає з вихідним днем, а кошти на рахунку будуть в останній робочий день перед вихідним – ми не гарантуємо, що РКО не буде списано.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:52
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
Кочевник, доброго дня. В суботу 23.06 робочий день системи. Але, якщо дата білінгу 24.06 (вихідний день), то для несписання РКО потрібно забезпечити кошти на рахунку на 22.06 (п’ятниця).
Чому це? Кошти повинні бути на рахунку в останній робочий день, що передую розрахунковій даті. Чи не так?
Кочевник, для несписання РКО на дату білінгу на рахунку не повинно бути заборгованості, тобто забезпечити кошти на рахунку потрібно до дати білінгу. Якщо дата білінгу співпадає з вихідним днем, а кошти на рахунку будуть в останній робочий день перед вихідним – ми не гарантуємо, що РКО не буде списано.
Более того, в этом случае Альфа гарантированно спишет текущим днем в "останній робочий день" дето в 19:00 абонку за СМС-инфо. Это уже неоднократно проверено!
А нельзя ли подобное списание делать в 11:00 этого "останнього робочого деня", шобы это все было видно во второй половине дня и клиент мог адекватно среагировать
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