Додано: Сер 20 чер, 2018 13:49

Вопрос(жалоба) к представителю банка.

Заходил сегодня в одно из киевских отделений пополнить карту дебетовую. Работал один терминал пополнения и очередь из 4х чел, потратил наэто минут 30. Так вот у 3х из 4х возникли проблемы с пополнением карты. После того как банкомат принял день, выдал чек с ошибкой операции и молчяа вернул деньги обратно. Почему - не понятно. Уже потом сотрудник сказал что пополнить можно только еслы изъять карту из банкомата и пополнить по номеру. НО!! когда подходишь к банкомату у него по центру экрана надпись ВСТАВЬТЕ КАРТУ и все, никаких стрелочек надписей и указателей. Единственное логичное действие вставить карту. А оказалось что надо нажать на одну из 8 кнопок что бы появилось меню и там уже выбрать пополнение по номеру. ПОЧЕМУ нельзя пополнить когда вставлена карта?? КАК??? догадаться что пополнять нужно только по номеру???? КАК???? догадаться что при запросе вставить карту нужно нажать на какую-то кнопку????? Неужели сложно на картинке нарисовать кнопку и написать нажмите для входа в меню ????

На мое замечание о том что это вызывает сложности у клиентов которые принесли вам свои деньги я получил от сотрудника ответ "НЕ НРАВИТСЯ ИДИТЕ В ДРУГОЙ БАНК"!!! Это такая политика компании по отношению к клиенту??? При этом я еще и пользуюсь картой платинум. Это нормальное отношение ?? Не решение проблемы вызывающее дискомфорт у клиента а просто посылание в другой банк??? Мне вот интересно, собственники банка тоже так думают??? Или российской альфа-груп совсем надоело в Украине работать ? Не нравятся обоснованые претензии клиентов идите в другую страну!!