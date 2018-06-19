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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5708570957105711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 900
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 900
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:59

Alfa_Bank, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:35

  clientage написав:А нельзя ли подобное списание делать в 11:00 этого "останнього робочого деня", шобы это все было видно во второй половине дня и клиент мог адекватно среагировать :idea: :evil:

clientage, добрый день. На данном этапе такой возможности нет.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:39

  Кочевник написав:Alfa_Bank, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?

Кочевник, дата білінгу – 24-е, суми для списання заблокуються 23-го, а спишуться 25-го. Тому забезпечити суму потрібно 22-го.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4537
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:47

  -VICTOR- написав:Arien
Отримувач : ПАТ « Альфа-Банк»
Код отримувача : 23494714
Рахунок отримувача : 2924701
МФО банку отримувача : 300346
Призначення платежу : поповнення карткового рахунку 2625**********
Ф.І.О , ІПН *******


спасибо за помощь! так все замечательно сработало
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:50

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?

Кочевник, дата білінгу – 24-е, суми для списання заблокуються 23-го, а спишуться 25-го. Тому забезпечити суму потрібно 22-го.

Мэээм, да Вы перестраховщица :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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