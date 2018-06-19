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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:59
Alfa_Bank, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:35
clientage, добрый день. На данном этапе такой возможности нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:39
Кочевник написав:Alfa_Bank
, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?
Кочевник, дата білінгу – 24-е, суми для списання заблокуються 23-го, а спишуться 25-го. Тому забезпечити суму потрібно 22-го.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:47
-VICTOR- написав:Arien
Отримувач : ПАТ « Альфа-Банк»
Код отримувача : 23494714
Рахунок отримувача : 2924701
МФО банку отримувача : 300346
Призначення платежу : поповнення карткового рахунку 2625**********
Ф.І.О , ІПН *******
спасибо за помощь! так все замечательно сработало
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Arien
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:50
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?
Кочевник, дата білінгу – 24-е, суми для списання заблокуються 23-го, а спишуться 25-го. Тому забезпечити суму потрібно 22-го.
Мэээм, да Вы перестраховщица
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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