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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5709571057115712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 900
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 900
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:45

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?

Кочевник, дата білінгу – 24-е, суми для списання заблокуються 23-го, а спишуться 25-го. Тому забезпечити суму потрібно 22-го.

а если утречком 23го что то допроведется? не все так однозначно...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:36

Кто-то уже изучал, что за новые тарифы с июля месяца?
Ratatui
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  #<1 ... 5709571057115712
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