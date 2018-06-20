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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:45
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?
Кочевник, дата білінгу – 24-е, суми для списання заблокуються 23-го, а спишуться 25-го. Тому забезпечити суму потрібно 22-го.
а если утречком 23го что то допроведется? не все так однозначно...
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:36
Кто-то уже изучал, что за новые тарифы с июля месяца?
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