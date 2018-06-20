Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 19:45
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank
, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?
Кочевник, дата білінгу – 24-е, суми для списання заблокуються 23-го, а спишуться 25-го. Тому забезпечити суму потрібно 22-го.
а если утречком 23го что то допроведется? не все так однозначно...
mephala
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:36
Кто-то уже изучал, что за новые тарифы с июля месяца?
Ratatui
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:25
Что-то ничего не пойму - пришла смс о том что кредитный лимит закрывают, а в МАБе все по старому, написан лимит. Или обновится позже?
И странно как-то, это была карта с годовым обслуживанием в 2000 грн )))
makor06
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:38
Ratatui написав:
Кто-то уже изучал, что за новые тарифы с июля месяца?
"Банк не несе відповідальності за інформування Клієнта про здійснені операції ..."
Спасение утопающих дело самих утопающих. Банк с таким сервисом только теряет клиентов.
kucher_oleg_ua
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:52
skorpi написав:
днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка
если мне звонят я сразу задаю вопрос в лоб - чем будете доказывать что вы сотрудник банка?
skorpi написав:
Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:
с левого номера или с именного?
mephala
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:53
skorpi написав: Alfa_Bank
днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка и хотели что то уточнить. Дочка не могла говорить, поэтому отвечать не стала, положила трубку. Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:
Дочка звонить не стала, написала мне и зашла в "Альфа мобайл" посмотрела, вроде все карты рабочие. Что это было?
Явно фрод. Из "банка" звонить что-то уточнить могут только мошенники
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Модератор
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:00
skorpi написав: mephala
номер с котрого пришло сообщение виден: 380945505096
думаю ответ очевиден кто звонил и писал. можете заложить их на гарячку алле. если безопасность аллы это канеш интересует. ощаду я таких перцев закладывал.
mephala
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:55
makor06 написав:
Что-то ничего не пойму - пришла смс о том что кредитный лимит закрывают, а в МАБе все по старому, написан лимит. Или обновится позже?
И странно как-то, это была карта с годовым обслуживанием в 2000 грн )))
makor06, доброе утро. Ответ будет предоставлен в ЛС.
Alfa_Bank
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