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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5710571157125713>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:45

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, ви точно вкажіть, коли буде дата білінгу для карт з розрахунковою датою 24.06? 22 червня чи 23 червня?

Кочевник, дата білінгу – 24-е, суми для списання заблокуються 23-го, а спишуться 25-го. Тому забезпечити суму потрібно 22-го.

а если утречком 23го что то допроведется? не все так однозначно...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:36

Кто-то уже изучал, что за новые тарифы с июля месяца?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:25

Re: Альфа-Банк

Что-то ничего не пойму - пришла смс о том что кредитный лимит закрывают, а в МАБе все по старому, написан лимит. Или обновится позже?

И странно как-то, это была карта с годовым обслуживанием в 2000 грн )))
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:38

  Ratatui написав:Кто-то уже изучал, что за новые тарифы с июля месяца?


"Банк не несе відповідальності за інформування Клієнта про здійснені операції ..."

Спасение утопающих дело самих утопающих. Банк с таким сервисом только теряет клиентов.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:45

Alfa_Bank днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка и хотели что то уточнить. Дочка не могла говорить, поэтому отвечать не стала, положила трубку. Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:

Зображення

Дочка звонить не стала, написала мне и зашла в "Альфа мобайл" посмотрела, вроде все карты рабочие. Что это было? :?:
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:52

  skorpi написав: днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка

если мне звонят я сразу задаю вопрос в лоб - чем будете доказывать что вы сотрудник банка?
  skorpi написав: Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:

с левого номера или с именного?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:53

Re: Альфа-Банк

skorpi написав:Alfa_Bank днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка и хотели что то уточнить. Дочка не могла говорить, поэтому отвечать не стала, положила трубку. Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:

Зображення

Дочка звонить не стала, написала мне и зашла в "Альфа мобайл" посмотрела, вроде все карты рабочие. Что это было? :?:
Явно фрод. Из "банка" звонить что-то уточнить могут только мошенники
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:56

mephala номер с котрого пришло сообщение виден: 380945505096 :shock:
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:00

  skorpi написав:mephala номер с котрого пришло сообщение виден: 380945505096 :shock:

думаю ответ очевиден кто звонил и писал. можете заложить их на гарячку алле. если безопасность аллы это канеш интересует. ощаду я таких перцев закладывал.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:55

  makor06 написав:Что-то ничего не пойму - пришла смс о том что кредитный лимит закрывают, а в МАБе все по старому, написан лимит. Или обновится позже?

И странно как-то, это была карта с годовым обслуживанием в 2000 грн )))

makor06, доброе утро. Ответ будет предоставлен в ЛС.
Alfa_Bank
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