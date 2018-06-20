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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5710571157125713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:09

  skorpi написав:Alfa_Bank днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка и хотели что то уточнить. Дочка не могла говорить, поэтому отвечать не стала, положила трубку. Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:

Зображення

Дочка звонить не стала, написала мне и зашла в "Альфа мобайл" посмотрела, вроде все карты рабочие. Что это было? :?:

skorpi, добрый день. Это вид мошенничества – телефонный фишинг.
Телефонный фишинг - это вид телефонного мошенничества, который при использовании определенных манипуляций заставляет клиента выдавать свои конфиденциальные данные (в том числе логины, пароли), данные банковских карт и счетов, ПИН-коды карт, переводить средства на банковские либо мобильные счета 3-х лиц. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков. Во время звонков на мобильные либо стационарные номера телефонов пытаются узнать конфиденциальные данные, а именно: - номер карты/счета; - дата окончания срока действия карты; - имя и фамилию, указанные на платежной карте; - ПИН-код; - CVV2/CVC2 код; - код верификации; - мобильный номер телефона клиента, указанный в банке. Также мошенники могут отправлять клиентам смс с текстом "Ваша картка заблокована. Передзвоніть за номером ...". Таким образом, мошенники вынуждают клиент позвонить по номеру из смс и в момент разговора выуживают из клиента информацию по карте под предлогом разблокировки карты.

Рекомендации клиентам при поступлении звонков/смс от мошенников:
• Сообщать ПИН-код либо CVV2/CVC2 код нельзя НИКОМУ, даже сотрудникам банка;
• Представитель банка никогда не потребует использования карт других банков для перечисления на них средств;
• Обязательно подключить Альфа чек, если не подключен/отключен;
• Если собеседник создает иллюзию срочности, и вас вынуждают действовать немедленно, то, скорее всего, это мошенничество;
• Установите лимит (дневной) снятия наличных денег с карты;
• Регулярно проверяйте выписку по карте. В этом случае Вы успеете определить наличие подозрительных транзакций по Вашей карте и успеете своевременно на них отреагировать;
• При оплате покупок в Интернете будьте осторожны (не разглашайте личные данные) и обращайте внимание на адресную строку сайтов;
• При поступлении подозрительных звонков не стесняйтесь уточнить ФИО, должность и номер телефона этого «сотрудника»;
• Если предоставленная вам либо запрашиваемая у вас по телефону информация вызывает сомнения, скажите, что Вам сейчас неудобно разговаривать и обязательно перезвоните по номеру телефона, напечатанному на обороте карты для подтверждения сведений;
• Будьте бдительны, если Вам приходят SMS неизвестного авторства с просьбой отправить полученный код или странный набор команд на другой номер;
• Не используйте номера телефонов, отправленные вам в sms-сообщениях для связи с представителями банка. ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный номер телефона напечатан на обороте вашей платежной карты. По всем вопросам необходимо обращаться именно по этому номеру;
• Официальное sms-сообщение от банка должно ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать в себе последние 4 цифры номера платежной карты, по которой зафиксирована проблема;
• Когда Вы расплачиваетесь в магазине или ресторане, не выпускайте карту из виду. Попросите, чтобы карту прокатали в Вашем присутствии. Подойдите к кассе или попросите принести POS-терминал. Иначе с Вашей карты могут снять копию, а подделать Вашу подпись не составит труда.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 320 раз.
 
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  #<1 ... 5710571157125713
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