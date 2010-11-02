Додано: Чет 21 чер, 2018 10:09

skorpi написав: Alfa_Bank днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка и хотели что то уточнить. Дочка не могла говорить, поэтому отвечать не стала, положила трубку. Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:







Дочка звонить не стала, написала мне и зашла в "Альфа мобайл" посмотрела, вроде все карты рабочие. Что это было? днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка и хотели что то уточнить. Дочка не могла говорить, поэтому отвечать не стала, положила трубку. Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:Дочка звонить не стала, написала мне и зашла в "Альфа мобайл" посмотрела, вроде все карты рабочие. Что это было?

Рекомендации клиентам при поступлении звонков/смс от мошенников:

skorpi, добрый день. Это вид мошенничества – телефонный фишинг.Телефонный фишинг - это вид телефонного мошенничества, который при использовании определенных манипуляций заставляет клиента выдавать свои конфиденциальные данные (в том числе логины, пароли), данные банковских карт и счетов, ПИН-коды карт, переводить средства на банковские либо мобильные счета 3-х лиц. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков. Во время звонков на мобильные либо стационарные номера телефонов пытаются узнать конфиденциальные данные, а именно: - номер карты/счета; - дата окончания срока действия карты; - имя и фамилию, указанные на платежной карте; - ПИН-код; - CVV2/CVC2 код; - код верификации; - мобильный номер телефона клиента, указанный в банке. Также мошенники могут отправлять клиентам смс с текстом "Ваша картка заблокована. Передзвоніть за номером ...". Таким образом, мошенники вынуждают клиент позвонить по номеру из смс и в момент разговора выуживают из клиента информацию по карте под предлогом разблокировки карты.• Сообщать ПИН-код либо CVV2/CVC2 код нельзя НИКОМУ, даже сотрудникам банка;• Представитель банка никогда не потребует использования карт других банков для перечисления на них средств;• Обязательно подключить Альфа чек, если не подключен/отключен;• Если собеседник создает иллюзию срочности, и вас вынуждают действовать немедленно, то, скорее всего, это мошенничество;• Установите лимит (дневной) снятия наличных денег с карты;• Регулярно проверяйте выписку по карте. В этом случае Вы успеете определить наличие подозрительных транзакций по Вашей карте и успеете своевременно на них отреагировать;• При оплате покупок в Интернете будьте осторожны (не разглашайте личные данные) и обращайте внимание на адресную строку сайтов;• При поступлении подозрительных звонков не стесняйтесь уточнить ФИО, должность и номер телефона этого «сотрудника»;• Если предоставленная вам либо запрашиваемая у вас по телефону информация вызывает сомнения, скажите, что Вам сейчас неудобно разговаривать и обязательно перезвоните по номеру телефона, напечатанному на обороте карты для подтверждения сведений;• Будьте бдительны, если Вам приходят SMS неизвестного авторства с просьбой отправить полученный код или странный набор команд на другой номер;• Не используйте номера телефонов, отправленные вам в sms-сообщениях для связи с представителями банка. ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный номер телефона напечатан на обороте вашей платежной карты. По всем вопросам необходимо обращаться именно по этому номеру;• Официальное sms-сообщение от банка должно ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать в себе последние 4 цифры номера платежной карты, по которой зафиксирована проблема;• Когда Вы расплачиваетесь в магазине или ресторане, не выпускайте карту из виду. Попросите, чтобы карту прокатали в Вашем присутствии. Подойдите к кассе или попросите принести POS-терминал. Иначе с Вашей карты могут снять копию, а подделать Вашу подпись не составит труда.