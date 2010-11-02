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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5711571257135714>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:09

  skorpi написав:Alfa_Bank днями дочери был звонок на моб, представились сотрудниками Альфа банка и хотели что то уточнить. Дочка не могла говорить, поэтому отвечать не стала, положила трубку. Позже, но почти сразу, пришло сообщение на Вайбер:

Зображення

Дочка звонить не стала, написала мне и зашла в "Альфа мобайл" посмотрела, вроде все карты рабочие. Что это было? :?:

skorpi, добрый день. Это вид мошенничества – телефонный фишинг.
Телефонный фишинг - это вид телефонного мошенничества, который при использовании определенных манипуляций заставляет клиента выдавать свои конфиденциальные данные (в том числе логины, пароли), данные банковских карт и счетов, ПИН-коды карт, переводить средства на банковские либо мобильные счета 3-х лиц. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков. Во время звонков на мобильные либо стационарные номера телефонов пытаются узнать конфиденциальные данные, а именно: - номер карты/счета; - дата окончания срока действия карты; - имя и фамилию, указанные на платежной карте; - ПИН-код; - CVV2/CVC2 код; - код верификации; - мобильный номер телефона клиента, указанный в банке. Также мошенники могут отправлять клиентам смс с текстом "Ваша картка заблокована. Передзвоніть за номером ...". Таким образом, мошенники вынуждают клиент позвонить по номеру из смс и в момент разговора выуживают из клиента информацию по карте под предлогом разблокировки карты.

Рекомендации клиентам при поступлении звонков/смс от мошенников:
• Сообщать ПИН-код либо CVV2/CVC2 код нельзя НИКОМУ, даже сотрудникам банка;
• Представитель банка никогда не потребует использования карт других банков для перечисления на них средств;
• Обязательно подключить Альфа чек, если не подключен/отключен;
• Если собеседник создает иллюзию срочности, и вас вынуждают действовать немедленно, то, скорее всего, это мошенничество;
• Установите лимит (дневной) снятия наличных денег с карты;
• Регулярно проверяйте выписку по карте. В этом случае Вы успеете определить наличие подозрительных транзакций по Вашей карте и успеете своевременно на них отреагировать;
• При оплате покупок в Интернете будьте осторожны (не разглашайте личные данные) и обращайте внимание на адресную строку сайтов;
• При поступлении подозрительных звонков не стесняйтесь уточнить ФИО, должность и номер телефона этого «сотрудника»;
• Если предоставленная вам либо запрашиваемая у вас по телефону информация вызывает сомнения, скажите, что Вам сейчас неудобно разговаривать и обязательно перезвоните по номеру телефона, напечатанному на обороте карты для подтверждения сведений;
• Будьте бдительны, если Вам приходят SMS неизвестного авторства с просьбой отправить полученный код или странный набор команд на другой номер;
• Не используйте номера телефонов, отправленные вам в sms-сообщениях для связи с представителями банка. ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный номер телефона напечатан на обороте вашей платежной карты. По всем вопросам необходимо обращаться именно по этому номеру;
• Официальное sms-сообщение от банка должно ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать в себе последние 4 цифры номера платежной карты, по которой зафиксирована проблема;
• Когда Вы расплачиваетесь в магазине или ресторане, не выпускайте карту из виду. Попросите, чтобы карту прокатали в Вашем присутствии. Подойдите к кассе или попросите принести POS-терминал. Иначе с Вашей карты могут снять копию, а подделать Вашу подпись не составит труда.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:01

Лояльность к неидеальному состоянию купюр иностранных валют

Хочу похвалить.
За более чем два года Альфа никогда не отказывала в приеме купюр с незначительными повреждениями: пятна, надписи, небольшие склейки и надорванные.
И при этом безо всяких комиссий. Во множестве других банков (названия указывать не буду) с этим просто беда: либо просто отказ, либо прием с комиссией.
PS Если кто-нибудь знает другие лояльные в этом отношении банки - напишите в личку или сюда плз (не нашел подходящей темы на форуме).
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:25

  artemiustas написав:Хочу похвалить.
За более чем два года Альфа никогда не отказывала в приеме купюр с незначительными повреждениями: пятна, надписи, небольшие склейки и надорванные.
И при этом безо всяких комиссий. Во множестве других банков (названия указывать не буду) с этим просто беда: либо просто отказ, либо прием с комиссией.
PS Если кто-нибудь знает другие лояльные в этом отношении банки - напишите в личку или сюда плз (не нашел подходящей темы на форуме).
Вам з касиром пощастило.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:30

  BBC написав:
  artemiustas написав:Хочу похвалить.
За более чем два года Альфа никогда не отказывала в приеме купюр с незначительными повреждениями: пятна, надписи, небольшие склейки и надорванные.
И при этом безо всяких комиссий. Во множестве других банков (названия указывать не буду) с этим просто беда: либо просто отказ, либо прием с комиссией.
PS Если кто-нибудь знает другие лояльные в этом отношении банки - напишите в личку или сюда плз (не нашел подходящей темы на форуме).
Вам з касиром пощастило.

Кассиров дополнительно проинструктируют.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:30

BBC
Возможно, но мне так везло в более чем 3х отделениях. К слову, в части этих отделений прием валюты может быть проведен не через кассу - может быть дело также и в этом. А может просто дело в том, что банк старается быть "client-friendly" и/или ему нужна валюта.
Востаннє редагувалось artemiustas в Чет 21 чер, 2018 16:37, всього редагувалось 1 раз.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:32

  artemiustas написав:PS Если кто-нибудь знает другие лояльные в этом отношении банки - напишите в личку или сюда плз (не нашел подходящей темы на форуме).

Приват лоялен.

Ещё заметил, что чем меньше населенный пункт, чем чаще такие приколы возникают.
В областных центрах в отделениях рядом с общежитиями с иностранцами (мед-универы) берут наверно вообще всё
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:36

  artemiustas написав:Хочу похвалить.
За более чем два года Альфа никогда не отказывала в приеме купюр с незначительными повреждениями: пятна, надписи, небольшие склейки и надорванные.
И при этом безо всяких комиссий. Во множестве других банков (названия указывать не буду) с этим просто беда: либо просто отказ, либо прием с комиссией.
PS Если кто-нибудь знает другие лояльные в этом отношении банки - напишите в личку или сюда плз (не нашел подходящей темы на форуме).

Тсо примата
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:03

  Kuzma написав:Вопрос(жалоба) к представителю банка.
Заходил сегодня в одно из киевских отделений пополнить карту дебетовую. Работал один терминал пополнения и очередь из 4х чел, потратил наэто минут 30. Так вот у 3х из 4х возникли проблемы с пополнением карты. После того как банкомат принял день, выдал чек с ошибкой операции и молчяа вернул деньги обратно. Почему - не понятно. Уже потом сотрудник сказал что пополнить можно только еслы изъять карту из банкомата и пополнить по номеру. НО!! когда подходишь к банкомату у него по центру экрана надпись ВСТАВЬТЕ КАРТУ и все, никаких стрелочек надписей и указателей. Единственное логичное действие вставить карту. А оказалось что надо нажать на одну из 8 кнопок что бы появилось меню и там уже выбрать пополнение по номеру. ПОЧЕМУ нельзя пополнить когда вставлена карта?? КАК??? догадаться что пополнять нужно только по номеру???? КАК???? догадаться что при запросе вставить карту нужно нажать на какую-то кнопку????? Неужели сложно на картинке нарисовать кнопку и написать нажмите для входа в меню ????
На мое замечание о том что это вызывает сложности у клиентов которые принесли вам свои деньги я получил от сотрудника ответ "НЕ НРАВИТСЯ ИДИТЕ В ДРУГОЙ БАНК"!!! Это такая политика компании по отношению к клиенту??? При этом я еще и пользуюсь картой платинум. Это нормальное отношение ?? Не решение проблемы вызывающее дискомфорт у клиента а просто посылание в другой банк??? Мне вот интересно, собственники банка тоже так думают??? Или российской альфа-груп совсем надоело в Украине работать ? Не нравятся обоснованые претензии клиентов идите в другую страну!!

Kuzma, добрый вечер. Наличие проблемы с АТМ в отделении Киевское №25 подтвердилось. Дополнительно отправлен запрос в ответственную группу для проработки вопроса. Вопрос с кассой также в работе.
Со специалистом, рекомендовавшим другой банк, воспитательная беседа проведена.
Еще раз извините за причиненные неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:14

  Alfa_Bank написав:
  Kuzma написав:Вопрос(жалоба) к представителю банка.
Заходил сегодня в одно из киевских отделений пополнить карту дебетовую. Работал один терминал пополнения и очередь из 4х чел, потратил наэто минут 30. Так вот у 3х из 4х возникли проблемы с пополнением карты. После того как банкомат принял день, выдал чек с ошибкой операции и молчяа вернул деньги обратно. Почему - не понятно. Уже потом сотрудник сказал что пополнить можно только еслы изъять карту из банкомата и пополнить по номеру. НО!! когда подходишь к банкомату у него по центру экрана надпись ВСТАВЬТЕ КАРТУ и все, никаких стрелочек надписей и указателей. Единственное логичное действие вставить карту. А оказалось что надо нажать на одну из 8 кнопок что бы появилось меню и там уже выбрать пополнение по номеру. ПОЧЕМУ нельзя пополнить когда вставлена карта?? КАК??? догадаться что пополнять нужно только по номеру???? КАК???? догадаться что при запросе вставить карту нужно нажать на какую-то кнопку????? Неужели сложно на картинке нарисовать кнопку и написать нажмите для входа в меню ????
На мое замечание о том что это вызывает сложности у клиентов которые принесли вам свои деньги я получил от сотрудника ответ "НЕ НРАВИТСЯ ИДИТЕ В ДРУГОЙ БАНК"!!! Это такая политика компании по отношению к клиенту??? При этом я еще и пользуюсь картой платинум. Это нормальное отношение ?? Не решение проблемы вызывающее дискомфорт у клиента а просто посылание в другой банк??? Мне вот интересно, собственники банка тоже так думают??? Или российской альфа-груп совсем надоело в Украине работать ? Не нравятся обоснованые претензии клиентов идите в другую страну!!

Kuzma, добрый вечер. Наличие проблемы с АТМ в отделении Киевское №25 подтвердилось. Дополнительно отправлен запрос в ответственную группу для проработки вопроса. Вопрос с кассой также в работе.
Со специалистом, рекомендовавшим другой банк, воспитательная беседа проведена.
Еще раз извините за причиненные неудобства.

Специалист депремирован?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:49

  artemiustas написав:Хочу похвалить.
За более чем два года Альфа никогда не отказывала в приеме купюр с незначительными повреждениями: пятна, надписи, небольшие склейки и надорванные.
И при этом безо всяких комиссий. Во множестве других банков (названия указывать не буду) с этим просто беда: либо просто отказ, либо прием с комиссией.
PS Если кто-нибудь знает другие лояльные в этом отношении банки - напишите в личку или сюда плз (не нашел подходящей темы на форуме).


За последние лет пять картина абсолютно противоположная, более придирчивого кассира не встречал, от слова вообще. Надписи, склейки и тем более надорванные даже не стоит вынимать из кармана. Причем даже на депозит! Менеджеры сами где то меняли купюры для того чтобы пополнить мой депозит. До вашего поста я был уверен, что это политика банка.

Отделение Альфа у нас одно. Теперь правда будет три, экс Укрсоц.
Востаннє редагувалось vcy в Чет 21 чер, 2018 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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