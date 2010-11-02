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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5711571257135714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:51

Re: Альфа-Банк

Ну видимо мне просто везло...
PS я исключительно про Киев пост писал, если что.
artemiustas
 
Повідомлень: 216
З нами з: 04.07.11
Подякував: 253 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:00

Re: Альфа-Банк

Тут с купюрами все очень просто - если начальник отделения "сотрудничает" с менялами, то кассиры отделения не лютуют, потому что знают, что могут беспроблемно их сбыть
Stringer
 
Повідомлень: 7692
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:23

  Stringer написав:Тут с купюрами все очень просто - если начальник отделения "сотрудничает" с менялами, то кассиры отделения не лютуют, потому что знают, что могут беспроблемно их сбыть

как с языка сняли.
токо хотел написать что если кассир не перебирает купюрами - значит дальше по цепочке у него принимают без проблем.
mephala
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 471 раз.
 
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