Ну видимо мне просто везло...
PS я исключительно про Киев пост писал, если что.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:51
Re: Альфа-Банк
Ну видимо мне просто везло...
PS я исключительно про Киев пост писал, если что.
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:00
Re: Альфа-Банк
Тут с купюрами все очень просто - если начальник отделения "сотрудничает" с менялами, то кассиры отделения не лютуют, потому что знают, что могут беспроблемно их сбыть
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:23
как с языка сняли.
токо хотел написать что если кассир не перебирает купюрами - значит дальше по цепочке у него принимают без проблем.
|