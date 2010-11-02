Ну видимо мне просто везло...
PS я исключительно про Киев пост писал, если что.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:51
Re: Альфа-Банк
Ну видимо мне просто везло...
PS я исключительно про Киев пост писал, если что.
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:00
Re: Альфа-Банк
Тут с купюрами все очень просто - если начальник отделения "сотрудничает" с менялами, то кассиры отделения не лютуют, потому что знают, что могут беспроблемно их сбыть
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:23
как с языка сняли.
токо хотел написать что если кассир не перебирает купюрами - значит дальше по цепочке у него принимают без проблем.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:20
Теперь не только депримируют, еще и расследование назначат)
И прикроют лавочку.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:25
Re: Альфа-Банк
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Додано: Чет 21 чер, 2018 19:49
ой, какой "не воруй"
сотрудник не выдержал нытья копеечного олигарха и ответил.
а тот занялся привычным делом ныть, брызгать слюной и закладывать
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