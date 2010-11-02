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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5711571257135714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:51

Re: Альфа-Банк

Ну видимо мне просто везло...
PS я исключительно про Киев пост писал, если что.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:00

Re: Альфа-Банк

Тут с купюрами все очень просто - если начальник отделения "сотрудничает" с менялами, то кассиры отделения не лютуют, потому что знают, что могут беспроблемно их сбыть
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:23

  Stringer написав:Тут с купюрами все очень просто - если начальник отделения "сотрудничает" с менялами, то кассиры отделения не лютуют, потому что знают, что могут беспроблемно их сбыть

как с языка сняли.
токо хотел написать что если кассир не перебирает купюрами - значит дальше по цепочке у него принимают без проблем.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:20

Теперь не только депримируют, еще и расследование назначат)
И прикроют лавочку.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:25

Re: Альфа-Банк

:mrgreen:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:49

ой, какой "не воруй"
сотрудник не выдержал нытья копеечного олигарха и ответил.
а тот занялся привычным делом ныть, брызгать слюной и закладывать
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:55

  artemiustas написав:Хочу похвалить.
За более чем два года Альфа никогда не отказывала в приеме купюр с незначительными повреждениями: пятна, надписи, небольшие склейки и надорванные.
И при этом безо всяких комиссий.

Буквально пару недель назад кассир отказалась принимать пару купюр, причем совершенно без повреждений. Цвет под УФ не понравился, видите ли. Хотел пожаловаться, но передумал, и в соседнем отделении этого же банка внёс эти купюры на карту без вопросов.

Кстати, вроде при отказе принять денежные средства предусмотрена выдача какого-то документа об этом. Кто ткнёт носом?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:09

Re: Альфа-Банк

Цвет под УФ не понравился, видите ли

ну это другое - проверка на "фальшивость"
думаю если возмущаться, то возможна и обратная реакция со стороны банка, например
https://comments.ua/money/585808-banki-vizivat-politsiyu.html
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:27

  artemiustas написав:
Цвет под УФ не понравился, видите ли

ну это другое - проверка на "фальшивость"
думаю если возмущаться, то возможна и обратная реакция со стороны банка, например
https://comments.ua/money/585808-banki-vizivat-politsiyu.html

Ой, боюсь. И много действительно фальшивых купюр приносят в банки? Речь-то о том, что кассиру не нравится состояние банкнот, но никто не заявлял, что они фальшивые. А то, вообще-то, можно и обвинение получить в заведомо ложном сообщении о преступлении (кассир как-бы обязан уметь отличать настоящую банкноту от фальшивой).
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:00

О бедном кассире замолвите слово...

Я прошу пардон, но кассир как раз не обязан. Фальшивость банкнот определяет в Украине только специально обученные эксперт. Они есть в НБУ и МВД. Им банкноты передаются банками в статусе "сомнительная". То есть у кассира есть сомнения по поводу настоящести банкноты. По украински "справжності". Но это одна сторона медали. Другая - не в пользу кассира. Если у него есть сомнения в настоящести - он ОБЯЗАН не отдавать такую банкноту, а вызывать полицаев. А то что в реале творят кассиры ничего общего с Фальшивостью банкнот не имеет. Есть такое понятие как подлинность банкноты и платежность банкноты. Они имеют чёткие критерии. И если нет повреждений превышающие данные критерии - разрывы определённой длинны, отверстия определённого диаметра, присутствие всех основных видов защиты соответствующих эталонного оьразцу - то такая банкнота считается подлинной и платёжной, а значит обязательна к приему. Но е сожалению кассиры зачастую пользуются не установлены и критериями, а своим видением и не принимают банкноты, которые обязаны принимать :(
Flamingo
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