Ну видимо мне просто везло...
PS я исключительно про Киев пост писал, если что.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:51
Re: Альфа-Банк
Ну видимо мне просто везло...
PS я исключительно про Киев пост писал, если что.
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:00
Re: Альфа-Банк
Тут с купюрами все очень просто - если начальник отделения "сотрудничает" с менялами, то кассиры отделения не лютуют, потому что знают, что могут беспроблемно их сбыть
Додано: Чет 21 чер, 2018 18:23
как с языка сняли.
токо хотел написать что если кассир не перебирает купюрами - значит дальше по цепочке у него принимают без проблем.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:20
Теперь не только депримируют, еще и расследование назначат)
И прикроют лавочку.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:25
Re: Альфа-Банк
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Додано: Чет 21 чер, 2018 19:49
ой, какой "не воруй"
сотрудник не выдержал нытья копеечного олигарха и ответил.
а тот занялся привычным делом ныть, брызгать слюной и закладывать
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:55
Буквально пару недель назад кассир отказалась принимать пару купюр, причем совершенно без повреждений. Цвет под УФ не понравился, видите ли. Хотел пожаловаться, но передумал, и в соседнем отделении этого же банка внёс эти купюры на карту без вопросов.
Кстати, вроде при отказе принять денежные средства предусмотрена выдача какого-то документа об этом. Кто ткнёт носом?
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:09
Re: Альфа-Банк
ну это другое - проверка на "фальшивость"
думаю если возмущаться, то возможна и обратная реакция со стороны банка, например
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:27
Ой, боюсь. И много действительно фальшивых купюр приносят в банки? Речь-то о том, что кассиру не нравится состояние банкнот, но никто не заявлял, что они фальшивые. А то, вообще-то, можно и обвинение получить в заведомо ложном сообщении о преступлении (кассир как-бы обязан уметь отличать настоящую банкноту от фальшивой).
Додано: Чет 21 чер, 2018 22:00
О бедном кассире замолвите слово...
Я прошу пардон, но кассир как раз не обязан. Фальшивость банкнот определяет в Украине только специально обученные эксперт. Они есть в НБУ и МВД. Им банкноты передаются банками в статусе "сомнительная". То есть у кассира есть сомнения по поводу настоящести банкноты. По украински "справжності". Но это одна сторона медали. Другая - не в пользу кассира. Если у него есть сомнения в настоящести - он ОБЯЗАН не отдавать такую банкноту, а вызывать полицаев. А то что в реале творят кассиры ничего общего с Фальшивостью банкнот не имеет. Есть такое понятие как подлинность банкноты и платежность банкноты. Они имеют чёткие критерии. И если нет повреждений превышающие данные критерии - разрывы определённой длинны, отверстия определённого диаметра, присутствие всех основных видов защиты соответствующих эталонного оьразцу - то такая банкнота считается подлинной и платёжной, а значит обязательна к приему. Но е сожалению кассиры зачастую пользуются не установлены и критериями, а своим видением и не принимают банкноты, которые обязаны принимать
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