Додано: Чет 21 чер, 2018 22:00

Я прошу пардон, но кассир как раз не обязан. Фальшивость банкнот определяет в Украине только специально обученные эксперт. Они есть в НБУ и МВД. Им банкноты передаются банками в статусе "сомнительная". То есть у кассира есть сомнения по поводу настоящести банкноты. По украински "справжності". Но это одна сторона медали. Другая - не в пользу кассира. Если у него есть сомнения в настоящести - он ОБЯЗАН не отдавать такую банкноту, а вызывать полицаев. А то что в реале творят кассиры ничего общего с Фальшивостью банкнот не имеет. Есть такое понятие как подлинность банкноты и платежность банкноты. Они имеют чёткие критерии. И если нет повреждений превышающие данные критерии - разрывы определённой длинны, отверстия определённого диаметра, присутствие всех основных видов защиты соответствующих эталонного оьразцу - то такая банкнота считается подлинной и платёжной, а значит обязательна к приему. Но е сожалению кассиры зачастую пользуются не установлены и критериями, а своим видением и не принимают банкноты, которые обязаны принимать