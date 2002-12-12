RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5712571357145715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:31

Re: Альфа-Банк

Право не принимать ветхие валютные купюры определяется:
"Постанова Правління
Національного банку України
12.12.2002  № 502
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
30.04.2014  № 249)
Додаток 2
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України
(пункт 10 розділу II)

ОЗНАКИ
платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, пунктами обміну іноземної валюти на території України

Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а саме: найменування банку-емітента, номер і серію, номінал цифрами та словами, основні зображення лицьового та зворотного боків, елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічку і волокна, мікро- та макротексти, голограму, у тому числі банкноти із незначними ознаками зношення:

із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);

із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20%;

надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;

з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014}"

все остальное самоуправство кассиров любых банков, но каждый раз писать на этих нерадивых тёток жалобы времени жаль - ищите отделения банков с вменяемыми начальниками
Stringer
 
Повідомлень: 7694
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:54

о кассирах Альфа-банка

Последний год, в разных отделениях Днепра были проблемы с приемом долларов.
Всегда вносил на карту.
Не принимали даже купюры без видимых дефектов(что-то показалось), малейшая потертость или штамп.
В своем отделении звал персонального менеджера, в других отделениях начальника отделения, ответ был один - банк поменял внутреннюю инструкцию и за все отвечает кассир. Если у кассира инкассация не возьмет эти купюры - он должен внести свои деньги.
Поэтому кассиру легче отказать клиенту, и начальство его поддержит, чем быть лояльным к клиенту.
В общей сложности за год не приняли около 40 купюр.
Относил в Приват или Кредит Днепр.
Там кассиры всегда смеялись, когда я говорил что у меня их не принимают. :mrgreen:
Andi_30
 
Повідомлень: 174
З нами з: 25.05.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:59

  Andi_30 написав:В общей сложности за год не приняли около 40 купюр.

в тех отделениях где мне делают нервы я в ответ тоже делаю когда забираю купюры назад. все чуть ли не под микроскоп изучаю. нада видеть в этот момент лицо кассира. меняют безропотно если мне что то не понравилось.
mephala
 
Повідомлень: 3117
З нами з: 07.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 23:00

  Stringer написав:
все остальное самоуправство кассиров любых банков, но каждый раз писать на этих нерадивых тёток жалобы времени жаль - ищите отделения банков с вменяемыми начальниками


Кому писать жалобу, если это стало политикой Альфа-банка?
Начальник отделения на стороне кассира, горячая линия жалобу по этому поводу брать отказывается.
Проще пойти в другой банк. :(
Andi_30
 
Повідомлень: 174
З нами з: 25.05.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 23:07

  Andi_30 написав:
  Stringer написав:
все остальное самоуправство кассиров любых банков, но каждый раз писать на этих нерадивых тёток жалобы времени жаль - ищите отделения банков с вменяемыми начальниками


Кому писать жалобу, если это стало политикой Альфа-банка?
Начальник отделения на стороне кассира, горячая линия жалобу по этому поводу брать отказывается.
Проще пойти в другой банк. :(

Жалоба пишется в нбу, в произвольной форме, с фактами и с ссылкой на нарушение постановы, указанной мною выше... мне тоже всегда лень писать
Stringer
 
Повідомлень: 7694
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 23:30

Re: Альфа-Банк

С одной стороны, когда приношу валюту, я всегда с интересом слушаю замечания кассиров ) К примеру, в Марфине когда-то одну купюру забраковали ввиду того, что она была на 1 мм короче остальных (линейкой показали) Ну ладно, я ее отнесла в другой банк

С другой стороны, когда забираю, я хочу получить исключительно свежие чистые купюры, и всегда об этом прошу. И поэтому в первой роли я тоже спокойно принимаю претензии. С Альфой у меня пока не было замечаний ни в первом, ни во втором варианте

Но если критично - наверное, можно жаловаться.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 09.09.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5712571357145715
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1015, 1016, 1017
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10168 1472159
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 21:14
Ой+
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 570, 571, 572
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5714 1376555
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 17:44
Anadonta
Банк Глобус 1 ... 347, 348, 349
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3486 479958
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 16:31
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57146)
22.06.2018 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.