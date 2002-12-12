Право не принимать ветхие валютные купюры определяется: "Постанова Правління Національного банку України 12.12.2002 № 502 (у редакції постанови Правління Національного банку України 30.04.2014 № 249) Додаток 2 до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України (пункт 10 розділу II)
ОЗНАКИ платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, пунктами обміну іноземної валюти на території України
Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а саме: найменування банку-емітента, номер і серію, номінал цифрами та словами, основні зображення лицьового та зворотного боків, елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічку і волокна, мікро- та макротексти, голограму, у тому числі банкноти із незначними ознаками зношення:
із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);
із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20%;
надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;
з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.
{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014}"
все остальное самоуправство кассиров любых банков, но каждый раз писать на этих нерадивых тёток жалобы времени жаль - ищите отделения банков с вменяемыми начальниками
Последний год, в разных отделениях Днепра были проблемы с приемом долларов. Всегда вносил на карту. Не принимали даже купюры без видимых дефектов(что-то показалось), малейшая потертость или штамп. В своем отделении звал персонального менеджера, в других отделениях начальника отделения, ответ был один - банк поменял внутреннюю инструкцию и за все отвечает кассир. Если у кассира инкассация не возьмет эти купюры - он должен внести свои деньги. Поэтому кассиру легче отказать клиенту, и начальство его поддержит, чем быть лояльным к клиенту. В общей сложности за год не приняли около 40 купюр. Относил в Приват или Кредит Днепр. Там кассиры всегда смеялись, когда я говорил что у меня их не принимают.
Andi_30 написав:В общей сложности за год не приняли около 40 купюр.
в тех отделениях где мне делают нервы я в ответ тоже делаю когда забираю купюры назад. все чуть ли не под микроскоп изучаю. нада видеть в этот момент лицо кассира. меняют безропотно если мне что то не понравилось.
С одной стороны, когда приношу валюту, я всегда с интересом слушаю замечания кассиров ) К примеру, в Марфине когда-то одну купюру забраковали ввиду того, что она была на 1 мм короче остальных (линейкой показали) Ну ладно, я ее отнесла в другой банк
С другой стороны, когда забираю, я хочу получить исключительно свежие чистые купюры, и всегда об этом прошу. И поэтому в первой роли я тоже спокойно принимаю претензии. С Альфой у меня пока не было замечаний ни в первом, ни во втором варианте