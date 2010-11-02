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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5713571457155716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:05

Re: Альфа-Банк

Проще всего через мобильное приложение
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:37

Это альфабанк жадный на лимиты?
Дали аж 3 тыс, хотя монобанк налил 80 тысяч.
Та и в предыдущей альфовской карте, которую закрыл на днях, была тридцатка.
bmwbmw
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:43

Аллюсик оджигает ))
8часовой перевод токошо зашёл в Эксим
Валькин перевод,отправленный на 3мин позже зашёл в Эксим в обед.
Сима тоже не подарок, но Алка кажись аба-аба-абарзела ))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:10

Re: Альфа-Банк

  bmwbmw написав:Разобрался, счет еще не зарегистрировали в налоговой
Алла файл-пов1домлення не отправила
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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