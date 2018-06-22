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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:05
Re: Альфа-Банк
Проще всего через мобильное приложение
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:37
Это альфабанк жадный на лимиты?
Дали аж 3 тыс, хотя монобанк налил 80 тысяч.
Та и в предыдущей альфовской карте, которую закрыл на днях, была тридцатка.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:43
Аллюсик оджигает ))
8часовой перевод токошо зашёл в Эксим
Валькин перевод,отправленный на 3мин позже зашёл в Эксим в обед.
Сима тоже не подарок, но Алка кажись аба-аба-абарзела ))
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:10
Re: Альфа-Банк
Алла файл-пов1домлення не отправила
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:43
Re: Альфа-Банк
Я правильно помню, что здесь дважды в месяц бесплатное снятия с карты безлимит? Это строго через кассу (можно и без карты)? А дополнительно через АТМ сколько можно даром?
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