Додано: Суб 23 чер, 2018 07:43

Я правильно помню, что здесь дважды в месяц бесплатное снятия с карты безлимит? Это строго через кассу (можно и без карты)? А дополнительно через АТМ сколько можно даром?

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