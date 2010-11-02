RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5713571457155716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:05

Re: Альфа-Банк

Проще всего через мобильное приложение
artemiustas
 
Повідомлень: 218
З нами з: 04.07.11
Подякував: 255 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:37

Это альфабанк жадный на лимиты?
Дали аж 3 тыс, хотя монобанк налил 80 тысяч.
Та и в предыдущей альфовской карте, которую закрыл на днях, была тридцатка.
bmwbmw
 
Повідомлень: 30
З нами з: 31.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:43

Аллюсик оджигает ))
8часовой перевод токошо зашёл в Эксим
Валькин перевод,отправленный на 3мин позже зашёл в Эксим в обед.
Сима тоже не подарок, но Алка кажись аба-аба-абарзела ))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24680
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1975 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:10

Re: Альфа-Банк

  bmwbmw написав:Разобрался, счет еще не зарегистрировали в налоговой
Алла файл-пов1домлення не отправила
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 03.12.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 07:43

Re: Альфа-Банк

Я правильно помню, что здесь дважды в месяц бесплатное снятия с карты безлимит? Это строго через кассу (можно и без карты)? А дополнительно через АТМ сколько можно даром?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 988
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:38

Re: Альфа-Банк

Через атм від класу карти залежить
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7906
З нами з: 15.04.09
Подякував: 375 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:38

  kreuz написав:Я правильно помню, что здесь дважды в месяц бесплатное снятия с карты безлимит? Это строго через кассу (можно и без карты)? А дополнительно через АТМ сколько можно даром?

да,да
Мається на увазі те, що Не тарифікуються0 перші два зняття за місяць ( будь-яких коштів з рахунку ЕПЗ ), які здійснені у касах ПАТ «Альфа-Банк» и ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі –Банки). Якщо Ви знімаєте з рахунку ЕПЗ вже 3й,4й и т.д. рази за місяць, то відбувається тарифікація згідно тарифу у п.3.1. . Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у ПАТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
зависит от пакета 5,10,30 тыс грн
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 18.09.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:35

  Alfa_Bank написав:
  ukr0014959 написав:Алла оказалась непростой девкой, как то несколько лет назад получил карту погорельца в Альфе и начал свое сотрудничиство с банкой. Всякое было за это время и хорошее, как то оплата любых платежей без комисий или снятие денег в любых банкоматах, и не очень, когда приходилось даже жаловаться. Но и тогда Алла с честью вышла из ситуации, а часики с фирменным логотипом до сих пор украшают мой стол. С самого того момента раз в месяц Алла прозванивала меня в попытках продать мне кредитку, но я отказывал. Но вот я решился, оформил заявку в интернете, подготовил все данные и стал ждать. Три раза звонили мне представители Аллы, задавали мне такие вопросы о которых я ранее и не слышал, в общем узнали все что хотели. Я был спокоен, на моей карте все эти годы лежали суммы в районе 100к, я регулярно пользуюсь интернет сервисами банка, я даже зп получаю через родственичка, укрсоц, ну прям идеальный кандидат на карту максимум, так я думал. Но нет, отказ. Я в принципе не против, на то воля Аллы и ее право, но то что отеаз прийдет, в момент моего общения с оператором, который распрашиаювает меня про кодовое слово и уже после смс с отказом говорит о том сколько стоит смс информирование и как я могу получить карточку от курьера, ну выглядит, как то не очень уважительно. Но что я могу сделать? Разве что вывести свои деньги из банки, ну и попросить так боьше не делать.

ukr001495, добрый день. Предлагаю выяснить, в чем дело. Уточните, пожалуйста, в личке ваш ИНН.


Мушу визнати, що знову звернення на форумі спрацювало, Алла у всьому розібралась та картку мені видала та ще й майже з макс лімітом, тільки нашо він мені такий? не знаю.

Єдине зауваження, картку не захотіли привезти, прийшлось топати у відділення, але зато старий Львів побачив.
ukr0014959
 
Повідомлень: 75
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:37

Теперь по обічному максимуму всегда будут брать 60 грн?
Шановні клієнти!
Інформація для клієнтів 19 Червня 2018 - 18:07
Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.

Ведь Альфа всегда несколько копеек насчитівает по этой статье.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13378
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 1112 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5713571457155716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banki, chelavek, emeta, MASolomko, maxim2014 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 348, 349, 350
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3493 480889
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 10:01
Banki
Банк Восток 1 ... 89, 90, 91
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
900 213675
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 08:36
greenozon
БМ БАНК 1 ... 499, 500, 501
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5002 804526
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 06:52
lincoln2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7402)
23.06.2018 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron