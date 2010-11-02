kreuz написав:Я правильно помню, что здесь дважды в месяц бесплатное снятия с карты безлимит? Это строго через кассу (можно и без карты)? А дополнительно через АТМ сколько можно даром?
да,да Мається на увазі те, що Не тарифікуються0 перші два зняття за місяць ( будь-яких коштів з рахунку ЕПЗ ), які здійснені у касах ПАТ «Альфа-Банк» и ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі –Банки). Якщо Ви знімаєте з рахунку ЕПЗ вже 3й,4й и т.д. рази за місяць, то відбувається тарифікація згідно тарифу у п.3.1. . Не тарифікується0 зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у ПАТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків). зависит от пакета 5,10,30 тыс грн https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_stanard.pdf
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ukr0014959 написав:Алла оказалась непростой девкой, как то несколько лет назад получил карту погорельца в Альфе и начал свое сотрудничиство с банкой. Всякое было за это время и хорошее, как то оплата любых платежей без комисий или снятие денег в любых банкоматах, и не очень, когда приходилось даже жаловаться. Но и тогда Алла с честью вышла из ситуации, а часики с фирменным логотипом до сих пор украшают мой стол. С самого того момента раз в месяц Алла прозванивала меня в попытках продать мне кредитку, но я отказывал. Но вот я решился, оформил заявку в интернете, подготовил все данные и стал ждать. Три раза звонили мне представители Аллы, задавали мне такие вопросы о которых я ранее и не слышал, в общем узнали все что хотели. Я был спокоен, на моей карте все эти годы лежали суммы в районе 100к, я регулярно пользуюсь интернет сервисами банка, я даже зп получаю через родственичка, укрсоц, ну прям идеальный кандидат на карту максимум, так я думал. Но нет, отказ. Я в принципе не против, на то воля Аллы и ее право, но то что отеаз прийдет, в момент моего общения с оператором, который распрашиаювает меня про кодовое слово и уже после смс с отказом говорит о том сколько стоит смс информирование и как я могу получить карточку от курьера, ну выглядит, как то не очень уважительно. Но что я могу сделать? Разве что вывести свои деньги из банки, ну и попросить так боьше не делать.
ukr001495, добрый день. Предлагаю выяснить, в чем дело. Уточните, пожалуйста, в личке ваш ИНН.
Мушу визнати, що знову звернення на форумі спрацювало, Алла у всьому розібралась та картку мені видала та ще й майже з макс лімітом, тільки нашо він мені такий? не знаю.
Єдине зауваження, картку не захотіли привезти, прийшлось топати у відділення, але зато старий Львів побачив.
Теперь по обічному максимуму всегда будут брать 60 грн?
Шановні клієнти! Інформація для клієнтів 19 Червня 2018 - 18:07 Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.
Ведь Альфа всегда несколько копеек насчитівает по этой статье.