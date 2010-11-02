Додано: Суб 23 чер, 2018 10:44

chipmunk написав: А що є 'санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість', а саме останнє? А що є 'санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість', а саме останнє?

Овердрафт, причем не технический, а настоящийА как в него с кредиткой попасть, если тут нет даж комисс за конвертацию?Разве шо по какой-то мототранзакции или, например, при бронировании авто/отеля зарубежём, када продаваны списывают любую сумму задолженности неглядя, за лишнюю царапину, упавшее за батарею полотенце...причем через 2..3мес после срока арендыИ ота комис 0.01% (1..15коп) до сих пор списывалась не за ТЕКУЩИЙ РП, а за ПРОШЛЫЙ, т.е. она типа ещё месяц мурыжилась. А теперь вдруХ за текущий будет, так же как и СМС-инфо -- после 18:00 вдрух спишется 0.15грн текущим оперднём?А по первому разу ДВА раза спишется: и за прошлый РП и за текущий?А комисс за Рассрочки куда теперь попадут: в текущий РП или РДПолюбэ нуна 1грн докинуть в РДПривет любимой ХИ-Алле от любимого ХИ-клиента! Хи-Хи!