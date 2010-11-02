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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 10:15
Vorlon написав:BBC
Если это так, то нужно перед РД кидать в плюс несколько гривен? Это если пользоваться картой для расчётов, кроме рассрочек.
А если только рассрочки, эта новость не коснётся клиента в любом случае?
Ваш метод интересен. А коментарий нужен оф. представителя о єтом изменении.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:21
BBC написав: Vorlon написав:BBC
Если это так, то нужно перед РД кидать в плюс несколько гривен? Это если пользоваться картой для расчётов, кроме рассрочек.
А если только рассрочки, эта новость не коснётся клиента в любом случае?
Ваш метод интересен. А коментарий нужен оф. представителя о єтом изменении.
может закидка гривны и поможет по первах но тенденция понятна - как заставить платить РКО тех кто приспособился гасится до биллинга. не выйдет в этот раз - придумают еще что то. но платить 720 грн в год это слишком. Лучше уж к симе свалить.
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 23 чер, 2018 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:27
А що є 'санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість', а саме останнє?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:29
Прыжок свыше кредитного лимита, который тебе выделил банк, или дебетку завести в минус.
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MASolomko
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:30
В пакете Платинум Блек можно снять в банкоматах 30к в месяц без комиссий.
Это лимит по счету или по карте ?
Если к счету привязаны две карты - можно снять 30+30 ? Или всего 30, на обе карты ?
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mustbe
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:44
chipmunk написав:
А що є 'санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість', а саме останнє?
Овердрафт, причем не технический, а настоящий
А как в него с кредиткой попасть, если тут нет даж комисс за конвертацию?
Разве шо по какой-то мототранзакции или, например, при бронировании авто/отеля зарубежём, када продаваны списывают любую сумму задолженности неглядя, за лишнюю царапину, упавшее за батарею полотенце...причем через 2..3мес после срока аренды
И ота комис 0.01% (1..15коп) до сих пор списывалась не за ТЕКУЩИЙ РП, а за ПРОШЛЫЙ, т.е. она типа ещё месяц мурыжилась. А теперь вдруХ за текущий будет, так же как и СМС-инфо -- после 18:00 вдрух спишется 0.15грн текущим оперднём?
А по первому разу ДВА раза спишется: и за прошлый РП и за текущий?
А комисс за Рассрочки куда теперь попадут: в текущий РП или РД
Полюбэ нуна 1грн докинуть в РД
Привет любимой ХИ-Алле от любимого ХИ-клиента! Хи-Хи!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:56
clientage написав: chipmunk написав:
А що є 'санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість', а саме останнє?
Овердрафт, причем не технический, а настоящий
А как в него с кредиткой попасть, если тут нет даж комисс за конвертацию?
Разве шо по какой-то мототранзакции или, например, при бронировании авто/отеля зарубежём, када продаваны списывают любую сумму задолженности неглядя, за лишнюю царапину, упавшее за батарею полотенце...причем через 2..3мес после срока аренды
И ота комис 0.01% (1..15коп) до сих пор списывалась не за ТЕКУЩИЙ РП, а за ПРОШЛЫЙ, т.е. она типа ещё месяц мурыжилась. А теперь вдруХ за текущий будет, так же как и СМС-инфо -- после 18:00 вдрух спишется 0.15грн текущим оперднём?
А по первому разу ДВА раза спишется: и за прошлый РП и за текущий?
А комисс за Рассрочки куда теперь попадут: в текущий РП или РД
Полюбэ нуна 1грн докинуть в РД
Привет любимой ХИ-Алле от любимого ХИ-клиента! Хи-Хи!
Я правильно понимаю, по эко-максимуму можно спать спокойно?
Вжарят, но на 3,5% от задолженности в пару копеек?))
Если есть покупки на бОльшие суммы, которые на РД еще не провелись по счету то это не является случаем из новости?
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05
BBC написав:
Теперь по обічному максимуму всегда будут брать 60 грн?
Шановні клієнти!
Інформація для клієнтів 19 Червня 2018 - 18:07
Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.
Ведь Альфа всегда несколько копеек насчитівает по этой статье.
BBC, добрый день. Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05
romanauscas написав: clientage написав: chipmunk написав:
А що є 'санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість', а саме останнє?
Овердрафт, причем не технический, а настоящий
А как в него с кредиткой попасть, если тут нет даж комисс за конвертацию?
Разве шо по какой-то мототранзакции или, например, при бронировании авто/отеля зарубежём, када продаваны списывают любую сумму задолженности неглядя, за лишнюю царапину, упавшее за батарею полотенце...причем через 2..3мес после срока аренды
И ота комис 0.01% (1..15коп) до сих пор списывалась не за ТЕКУЩИЙ РП, а за ПРОШЛЫЙ, т.е. она типа ещё месяц мурыжилась. А теперь вдруХ за текущий будет, так же как и СМС-инфо -- после 18:00 вдрух спишется 0.15грн текущим оперднём?
А по первому разу ДВА раза спишется: и за прошлый РП и за текущий?
А комисс за Рассрочки куда теперь попадут: в текущий РП или РД
Полюбэ нуна 1грн докинуть в РД
Привет любимой ХИ-Алле от любимого ХИ-клиента! Хи-Хи!
Я правильно понимаю, по эко-максимуму можно спать спокойно?
Вжарят, но на 3,5% от задолженности в пару копеек?))
Если есть покупки на бОльшие суммы, которые на РД еще не провелись по счету то это не является случаем из новости?
Я вот тоже так понял. Но ток если реально задолженность в пару копеек, никакие Рассрочки не потерялись и блоки не выстрелили в РД
С Аллой не скучно
Alfa_Bank написав:
Уточняю
Понятно. Пожалуй я +1грн таки закину, а то у меня завтра РД
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:15
clientage написав:
Но ток если реально задолженность в пару копеек, никакие Рассрочки не потерялись и блоки не выстрелили в РД
Ну это и раньше так было, учет и контроль.
Или надо вторая кредитка Аллы с другой РД)
Хотя у меня ни разу не было такого случая, если до 10 утра все погасить уже больше ничего не выстреливало!
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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