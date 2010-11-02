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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:20
romanauscas написав: clientage написав:
Но ток если реально задолженность в пару копеек, никакие Рассрочки не потерялись и блоки не выстрелили в РД
Ну это и раньше так было, учет и контроль.
Или надо вторая кредитка Аллы с другой РД)
Хотя у меня ни разу не было такого случая, если до 10 утра все погасить уже больше ничего не выстреливало!
Лучше до 11 или даже до 13:45 всё мониторить
Хотя по моим наблюдениям за последние 3..4мес, реально видны правильные остатки с 7..8:00... Но Алка ж любит и повыкаблучиваться с чужим УПЦ напару
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:49
mustbe написав:
В пакете Платинум Блек можно снять в банкоматах 30к в месяц без комиссий.
Это лимит по счету или по карте ?
Если к счету привязаны две карты - можно снять 30+30 ? Или всего 30, на обе карты ?
mustbe, добрый день. Этот лимит относится к счету (согласно Примечанию 3 Тарифов: «Банк встановлює наступні щомісячні (календарний місяць) ліміти безкоштовного зняття коштів з рахунку ЕПЗ в банкоматах будь-якого банку України та за кордоном:…»
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:25
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
В пакете Платинум Блек можно снять в банкоматах 30к в месяц без комиссий.
Это лимит по счету или по карте ?
Если к счету привязаны две карты - можно снять 30+30 ? Или всего 30, на обе карты ?
mustbe, добрый день. Этот лимит относится к счету (согласно Примечанию 3 Тарифов: «Банк встановлює наступні щомісячні (календарний місяць) ліміти безкоштовного зняття коштів з рахунку ЕПЗ в банкоматах будь-якого банку України та за кордоном:…»
минуточку ... к счету или к ИНН (пакету) ? было к ИНН раньше ...
если у клиента обе карты не на одном счете, а каждая на отдельном счете в рамках одного пакета - лимит на снятие 30+30 или всё-таки 30 ?
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:31
BBC написав:
Теперь по обічному максимуму всегда будут брать 60 грн?
Шановні клієнти!
Інформація для клієнтів 19 Червня 2018 - 18:07
Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.
Ведь Альфа всегда несколько копеек насчитівает по этой статье.
Ну если пойти дальше и посмотреть в документе, то там всё выглядит еще запутаннее.
Заборгованість - це сума фінансових зобов’язань клієнта перед Банком, що включає:
- санкціоновану
- прострочену
- несанкціоновану заборгованість
- проценти, які нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за поточний Розрахунковий період
.
По идее, если залишок заборгованості нулевой ( все погашено до РД) - то и проценты нулевые и вроде как ничего не меняется. Как всегда продуктолухи Альфы в ударе
Ничего непонятно.
Одна надежда на представителя.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:35
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: mustbe написав:
В пакете Платинум Блек можно снять в банкоматах 30к в месяц без комиссий.
Это лимит по счету или по карте ?
Если к счету привязаны две карты - можно снять 30+30 ? Или всего 30, на обе карты ?
mustbe, добрый день. Этот лимит относится к счету (согласно Примечанию 3 Тарифов: «Банк встановлює наступні щомісячні (календарний місяць) ліміти безкоштовного зняття коштів з рахунку ЕПЗ в банкоматах будь-якого банку України та за кордоном:…»
минуточку ... к счету или к ИНН (пакету) ? было к ИНН раньше ...
если у клиента обе карты не на одном счете, а каждая на отдельном счете в рамках одного пакета - лимит на снятие 30+30 или всё-таки 30 ?
IMPRINTER, добрый день. Лимиты на бесплатное снятие действуют на каждый счет 2625… в Пакете.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:59
Alfa_Bank написав:
IMPRINTER, добрый день. Лимиты на бесплатное снятие действуют на каждый счет 2625… в Пакете.
спасибо
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:29
clientage написав:
Понятно. Пожалуй я +1грн таки закину, а то у меня завтра РД
Зачем? Ведь только
з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде...
Поэтому завтра еще "рановато будет";)
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:31
Alfa_Bank
, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке. ПоПросил в чате с мабилы отключить проверку ЦВВ. Так первый оператор в чате сказала, шо это оч. нужная фича и без неё никак... я в Бердянск не доеду
Вторая деваха таки передала заявку на отзвон, в течен 10мин таки отзвонились, сняли проверку. Но билетов уже тю-тю, ждемс када УЗ сл. вагон откроет для продажи.
Я так понимаю, шо за такие панты Альфа должна давать 20% кешбеку
... с песнями и плясками
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:36
Flamingo написав: clientage написав:
Понятно. Пожалуй я +1грн таки закину, а то у меня завтра РД
Зачем? Ведь только
з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде...
Поэтому завтра еще "рановато будет";)
Привычка вырабатывается 20дн, я пока потренеруюсь: "как завтра РД, значит +1грн на черничный смузи"
Кстати по внутрибанку СЭП доходит за 30..40мин
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 23 чер, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:36
clientage написав:Alfa_Bank
, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке. ПоПросил в чате с мабилы отключить проверку ЦВВ. Так первый оператор в чате сказала, шо это оч. нужная фича и без неё никак... я в Бердянск не доеду
Вторая деваха таки передала заявку на отзвон, в течен 10мин таки отзвонились, сняли проверку. Но билетов уже тю-тю, ждемс када УЗ сл. вагон откроет для продажи.
Я так понимаю, шо за такие панты Альфа должна давать 20% кешбеку
... с песнями и плясками
Подтверждаю, этот глюк с "неправильным cvv" очень напрягает, да ещё и выпилили из МАБа возможность управления им.
Хорошо, что я успел отключить на длительный срок в МАБе, пока это было возможно
Всё IMHO
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