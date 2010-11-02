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Альфа-Банк
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:37
Alfa_Bank написав:
Лимиты на бесплатное снятие действуют на каждый счет 2625… в Пакете.
Ясно, спасибо.
А как альфа-банкоматы выдают гривну ? Какие лимиты ?
30к за раз дадут ? Или 20к ? Или 40 купюр ? Или как ?
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mustbe
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:40
clientage написав:Alfa_Bank, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке.
Я вже насвинорилив на 1кг шоколаду і проблем з ЦВВ не було. Через додаток УЗ проблем з ЦВВ не було.
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stryzhko
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:43
stryzhko написав:
clientage написав:Alfa_Bank, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке.
Я вже насвинорилив на 1кг шоколаду і проблем з ЦВВ не було. Через додаток УЗ проблем з ЦВВ не було.
Думаете мне карту нуна перевыпустить и там уже ЦВВ будет нормально работать? Эта вот в апреле тока выпущена
Или в апликухе УЗ карты Альфы нормально срабатывают?
Мож лучше таки Тикетсом платить?
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 23 чер, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:46
clientage написав:Alfa_Bank
, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке. ПоПросил в чате с мабилы отключить проверку ЦВВ. Так первый оператор в чате сказала, шо это оч. нужная фича и без неё никак... я в Бердянск не доеду
Вторая деваха таки передала заявку на отзвон, в течен 10мин таки отзвонились, сняли проверку. Но билетов уже тю-тю, ждемс када УЗ сл. вагон откроет для продажи.
Я так понимаю, шо за такие панты Альфа должна давать 20% кешбеку
... с песнями и плясками
clientage, добрый день. Укажите, пожалуйста, дату и время вашего обращения в чате.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:56
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Лимиты на бесплатное снятие действуют на каждый счет 2625… в Пакете.
Ясно, спасибо.
А как альфа-банкоматы выдают гривну ? Какие лимиты ?
30к за раз дадут ? Или 20к ? Или 40 купюр ? Или как ?
mustbe, max. количество купюр – 40, max номинал в банкомате может быть 200 грн. либо 500 грн. в зависимости от банкомата.
В банкоматах Альфа-Банка установлен лимит в день на снятие средств с карт других банков - 8 000 грн.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 23 чер, 2018 16:00
clientage написав:Alfa_Bank
, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке. ПоПросил в чате с мабилы отключить проверку ЦВВ. Так первый оператор в чате сказала, шо это оч. нужная фича и без неё никак... я в Бердянск не доеду
Вторая деваха таки передала заявку на отзвон, в течен 10мин таки отзвонились, сняли проверку. Но билетов уже тю-тю, ждемс када УЗ сл. вагон откроет для продажи.
Я так понимаю, шо за такие панты Альфа должна давать 20% кешбеку
... с песнями и плясками
Так все правильно Алла сделала: тут погода испортилась немного.)
Мы ценим каждый день вашего отдыха!
А если допкой попробывать?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 23 чер, 2018 16:04
guntherhouse777 написав: clientage написав:Alfa_Bank
, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке. ПоПросил в чате с мабилы отключить проверку ЦВВ. Так первый оператор в чате сказала, шо это оч. нужная фича и без неё никак... я в Бердянск не доеду
Вторая деваха таки передала заявку на отзвон, в течен 10мин таки отзвонились, сняли проверку. Но билетов уже тю-тю, ждемс када УЗ сл. вагон откроет для продажи.
Я так понимаю, шо за такие панты Альфа должна давать 20% кешбеку
... с песнями и плясками
Так все правильно Алла сделала: тут погода испортилась немного.)
Мы ценим каждый день вашего отдыха!
А если допкой попробывать?
Ну часика через 2 новый вагон откроют попробую ещё одной картой, мне целое купе нуна, под пулю
Вы там погоду держите, мои друзяки хотят в августе песочек там помять
Мож даже на бла-бла-бла прокатятся
Ап. Купил таки билеты. Вернулись мои же из блока, похоже 1ч в блоке были
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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