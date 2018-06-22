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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5717571857195720>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:37

  Alfa_Bank написав:Лимиты на бесплатное снятие действуют на каждый счет 2625… в Пакете.

Ясно, спасибо.
А как альфа-банкоматы выдают гривну ? Какие лимиты ?
30к за раз дадут ? Или 20к ? Или 40 купюр ? Или как ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:40

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Alfa_Bank, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке.

Я вже насвинорилив на 1кг шоколаду і проблем з ЦВВ не було. Через додаток УЗ проблем з ЦВВ не було.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:43

  stryzhko написав:
clientage написав:Alfa_Bank, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке.

Я вже насвинорилив на 1кг шоколаду і проблем з ЦВВ не було. Через додаток УЗ проблем з ЦВВ не було.

Думаете мне карту нуна перевыпустить и там уже ЦВВ будет нормально работать? Эта вот в апреле тока выпущена :(
Или в апликухе УЗ карты Альфы нормально срабатывают?
Мож лучше таки Тикетсом платить?
Востаннє редагувалось clientage в Суб 23 чер, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:46

  clientage написав:Alfa_Bank, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке. ПоПросил в чате с мабилы отключить проверку ЦВВ. Так первый оператор в чате сказала, шо это оч. нужная фича и без неё никак... я в Бердянск не доеду :evil: Вторая деваха таки передала заявку на отзвон, в течен 10мин таки отзвонились, сняли проверку. Но билетов уже тю-тю, ждемс када УЗ сл. вагон откроет для продажи.
Я так понимаю, шо за такие панты Альфа должна давать 20% кешбеку :evil: :evil: ... с песнями и плясками

clientage, добрый день. Укажите, пожалуйста, дату и время вашего обращения в чате.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:56

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Лимиты на бесплатное снятие действуют на каждый счет 2625… в Пакете.

Ясно, спасибо.
А как альфа-банкоматы выдают гривну ? Какие лимиты ?
30к за раз дадут ? Или 20к ? Или 40 купюр ? Или как ?

mustbe, max. количество купюр – 40, max номинал в банкомате может быть 200 грн. либо 500 грн. в зависимости от банкомата.
В банкоматах Альфа-Банка установлен лимит в день на снятие средств с карт других банков - 8 000 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:00

  clientage написав:Alfa_Bank, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке. ПоПросил в чате с мабилы отключить проверку ЦВВ. Так первый оператор в чате сказала, шо это оч. нужная фича и без неё никак... я в Бердянск не доеду :evil: Вторая деваха таки передала заявку на отзвон, в течен 10мин таки отзвонились, сняли проверку. Но билетов уже тю-тю, ждемс када УЗ сл. вагон откроет для продажи.
Я так понимаю, шо за такие панты Альфа должна давать 20% кешбеку :evil: :evil: ... с песнями и плясками

Так все правильно Алла сделала: тут погода испортилась немного.)
Мы ценим каждый день вашего отдыха!

А если допкой попробывать?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:04

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, решил на сайте УЗ купить билеты у Бердянск. Насвинорылить кешбеку 10%
Сайт не видит ЦВВ на Максимке. ПоПросил в чате с мабилы отключить проверку ЦВВ. Так первый оператор в чате сказала, шо это оч. нужная фича и без неё никак... я в Бердянск не доеду :evil: Вторая деваха таки передала заявку на отзвон, в течен 10мин таки отзвонились, сняли проверку. Но билетов уже тю-тю, ждемс када УЗ сл. вагон откроет для продажи.
Я так понимаю, шо за такие панты Альфа должна давать 20% кешбеку :evil: ... с песнями и плясками

Так все правильно Алла сделала: тут погода испортилась немного.)
Мы ценим каждый день вашего отдыха!

А если допкой попробывать?

Ну часика через 2 новый вагон откроют попробую ещё одной картой, мне целое купе нуна, под пулю :)
Вы там погоду держите, мои друзяки хотят в августе песочек там помять
Мож даже на бла-бла-бла прокатятся :)

Ап. Купил таки билеты. Вернулись мои же из блока, похоже 1ч в блоке были 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:19

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а в свете проблем с цвв и отсутствия 3д-секьюра, что надо делать с Альфакартой, чтобы наверняка Моню погасить егошным р2р? Какой тут лимит на такой выход?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:36

  kreuz написав:Коллеги, а в свете проблем с цвв и отсутствия 3д-секьюра, что надо делать с Альфакартой, чтобы наверняка Моню погасить егошным р2р? Какой тут лимит на такой выход?


транзитом через пумб к примеру .. пополните пумб с аллы и с пумба уже моню.
я так делаю когда с аллы надо слить на восток.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:12

Неактивный текущий

Вопрос к представителю банка. Как известно со 2 июля 2018 в тарифах текущих счетов вводится понятие "неактивный счет", по которому предусмотрено списание ежемесячной комиссии в сумме 50UAH/5USD/5EUR, но не превыщающей остаток по счету. Тем не менее в описании комиссии есть ряд исключений. В частности "Комісія не стягується ... з поточних (не карткових) рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів." Что имеется в виду под этой формулировкой?
В частности прошу прокомментировать конкретный пример. По причине того что в прошлом году Альфа-банк изменил условия "бесплатности" пакетов - пришлось перейти с ПлатинумБлэка на Ультру, а поскольку имелись депозиты в трех валютах UAH, EUR и USD, в условиях которых должен прописан счет возврата тела и % пришлось открыть текущий счет в Евро. На данном счете сейчас остаток менее 5 Евро (сумму в валюте забрать невозможно поскольку минимальная банкнота Евро = 5 EUR, монетами Евро расчитываться с вкладчиками банки Украины не имею право). Сумма эта образовалась после того как был забран окончившийся депо осенью прошлого года. На сегодня остается еще 1 депо, который открыт в 2017 и заканчивается летом 2019. Других операций по счету кроме зачисления тела вклада и % никогда не осуществлялось. Будет ли считаться такой счет, открытым "для обслуговування інших діючих банківських продуктів"? Не спишут ли 2 июля (или чуть позже) с него те несчастные <5EUR ? Заранее благодарю за ответ.
Flamingo
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