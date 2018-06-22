Додано: Суб 23 чер, 2018 18:19

Коллеги, а в свете проблем с цвв и отсутствия 3д-секьюра, что надо делать с Альфакартой, чтобы наверняка Моню погасить егошным р2р? Какой тут лимит на такой выход?

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