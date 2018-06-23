|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 20:13
IMPRINTER написав:
транзитом через пумб к примеру .. пополните пумб с аллы и с пумба уже моню.
я так делаю когда с аллы надо слить на восток.
Разве для ПУМБа такие операции не лишены экономического смысла? Вроде, целая эпопея на профильной ветке была.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3088
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 20:29
wig написав: IMPRINTER написав:
транзитом через пумб к примеру .. пополните пумб с аллы и с пумба уже моню.
я так делаю когда с аллы надо слить на восток.
Разве для ПУМБа такие операции не лишены экономического смысла? Вроде, целая эпопея на профильной ветке была.
ну я не думаю, что коллега будет их проводить в таких масштабах как было у меня )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34426
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5469 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Суб 23 чер, 2018 21:25
Alfa_Bank написав: mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Лимиты на бесплатное снятие действуют на каждый счет 2625… в Пакете.
Ясно, спасибо.
А как альфа-банкоматы выдают гривну ? Какие лимиты ?
30к за раз дадут ? Или 20к ? Или 40 купюр ? Или как ?
mustbe, max. количество купюр – 40, max номинал в банкомате может быть 200 грн. либо 500 грн. в зависимости от банкомата.
В банкоматах Альфа-Банка установлен лимит в день на снятие средств с карт других банков - 8 000 грн.
Странно. Уверены, что везде так? Мне кажись с Приват карты больше тыщи не наливал. Что я делал не так?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1006
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 21:28
IMPRINTER написав: wig написав: IMPRINTER написав:
транзитом через пумб к примеру .. пополните пумб с аллы и с пумба уже моню.
я так делаю когда с аллы надо слить на восток.
Разве для ПУМБа такие операции не лишены экономического смысла? Вроде, целая эпопея на профильной ветке была.
ну я не думаю, что коллега будет их проводить в таких масштабах как было у меня )
Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как? На Моню масштабы маленькие, ну а на ПУМБ планы посерьёзнее, но вроде в пределах даже суточных лимитов (про овер токо не найду, где штраф прописан)...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1006
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:15
kreuz написав:
Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как?
у меня лично с Альфы на Моню(через приложение Мони)без проблем проходит...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:21
velvet написав: kreuz написав:
Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как?
у меня лично с Альфы на Моню(через приложение Мони)без проблем проходит...
+1
-
J
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:33
kreuz написав:
Странно. Уверены, что везде так? Мне кажись с Приват карты больше тыщи не наливал. Что я делал не так?
по регионам разные лимиты на выдачу по чужим картам в банкоматах Альфы и Укрсоца, 8000 это всего они за сутки дадут, а за одну операцию у нас Альфа 1000 даёт, а Укрсоц вообще 200 грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:44
kreuz написав:
Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как?
вероломно и внезапно все может случитьсяviewtopic.php?p=4374955#p4374955viewtopic.php?p=4375029#p4375029
пока попустило
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1618
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15153
|2154716
|
Суб 23 чер, 2018 21:06
wig
|
|31041
|3843752
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|5007
|804936
|
|