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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5717571857195720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:13

  IMPRINTER написав:транзитом через пумб к примеру .. пополните пумб с аллы и с пумба уже моню.
я так делаю когда с аллы надо слить на восток.

Разве для ПУМБа такие операции не лишены экономического смысла? Вроде, целая эпопея на профильной ветке была.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:29

  wig написав:
  IMPRINTER написав:транзитом через пумб к примеру .. пополните пумб с аллы и с пумба уже моню.
я так делаю когда с аллы надо слить на восток.

Разве для ПУМБа такие операции не лишены экономического смысла? Вроде, целая эпопея на профильной ветке была.


ну я не думаю, что коллега будет их проводить в таких масштабах как было у меня )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:25

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Лимиты на бесплатное снятие действуют на каждый счет 2625… в Пакете.

Ясно, спасибо.
А как альфа-банкоматы выдают гривну ? Какие лимиты ?
30к за раз дадут ? Или 20к ? Или 40 купюр ? Или как ?

mustbe, max. количество купюр – 40, max номинал в банкомате может быть 200 грн. либо 500 грн. в зависимости от банкомата.
В банкоматах Альфа-Банка установлен лимит в день на снятие средств с карт других банков - 8 000 грн.

Странно. Уверены, что везде так? Мне кажись с Приват карты больше тыщи не наливал. Что я делал не так?
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  IMPRINTER написав:
  wig написав:
  IMPRINTER написав:транзитом через пумб к примеру .. пополните пумб с аллы и с пумба уже моню.
я так делаю когда с аллы надо слить на восток.

Разве для ПУМБа такие операции не лишены экономического смысла? Вроде, целая эпопея на профильной ветке была.


ну я не думаю, что коллега будет их проводить в таких масштабах как было у меня )

Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как? На Моню масштабы маленькие, ну а на ПУМБ планы посерьёзнее, но вроде в пределах даже суточных лимитов (про овер токо не найду, где штраф прописан)...
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:15

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как?

у меня лично с Альфы на Моню(через приложение Мони)без проблем проходит...
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:21

  velvet написав:
  kreuz написав:Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как?

у меня лично с Альфы на Моню(через приложение Мони)без проблем проходит...

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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:33

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Странно. Уверены, что везде так? Мне кажись с Приват карты больше тыщи не наливал. Что я делал не так?

по регионам разные лимиты на выдачу по чужим картам в банкоматах Альфы и Укрсоца, 8000 это всего они за сутки дадут, а за одну операцию у нас Альфа 1000 даёт, а Укрсоц вообще 200 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:44

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как?

вероломно и внезапно все может случиться
viewtopic.php?p=4374955#p4374955
viewtopic.php?p=4375029#p4375029

пока попустило
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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