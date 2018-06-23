Разве для ПУМБа такие операции не лишены экономического смысла? Вроде, целая эпопея на профильной ветке была.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 20:13
Разве для ПУМБа такие операции не лишены экономического смысла? Вроде, целая эпопея на профильной ветке была.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 20:29
ну я не думаю, что коллега будет их проводить в таких масштабах как было у меня )
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Додано: Суб 23 чер, 2018 21:25
Странно. Уверены, что везде так? Мне кажись с Приват карты больше тыщи не наливал. Что я делал не так?
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Додано: Суб 23 чер, 2018 21:28
Ясное дело, что надо самому пробовать, но что с Альфой не так? Почему напрямую нельзя, или это у кого как? На Моню масштабы маленькие, ну а на ПУМБ планы посерьёзнее, но вроде в пределах даже суточных лимитов (про овер токо не найду, где штраф прописан)...
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:15
Re: Альфа-Банк
у меня лично с Альфы на Моню(через приложение Мони)без проблем проходит...
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:21
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:33
Re: Альфа-Банк
по регионам разные лимиты на выдачу по чужим картам в банкоматах Альфы и Укрсоца, 8000 это всего они за сутки дадут, а за одну операцию у нас Альфа 1000 даёт, а Укрсоц вообще 200 грн.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:44
Re: Альфа-Банк
вероломно и внезапно все может случиться.Бывали у Аллы критические дни и не давала Моне:
viewtopic.php?p=4374955#p4374955
viewtopic.php?p=4375029#p4375029
пока попустило
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 24 чер, 2018 05:59, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 24 чер, 2018 05:59
В банкоматах Альфа-Банка установлен лимит в день на снятие средств с карт других банков - 8 000 грн.[/quote]
Странно. Уверены, что везде так? Мне кажись с Приват карты больше тыщи не наливал. Что я делал не так?[/quote]
kreuz,
Рано остановились.
8 раз по 1000 грн., это не один раз 8000.)
Додано: Нед 24 чер, 2018 07:35
О, вот это уже похоже.
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