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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5718571957205721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 07:36

  guntherhouse777 написав:В банкоматах Альфа-Банка установлен лимит в день на снятие средств с карт других банков - 8 000 грн.


Странно. Уверены, что везде так? Мне кажись с Приват карты больше тыщи не наливал. Что я делал не так?[/quote]

kreuz,

Рано остановились.
8 раз по 1000 грн., это не один раз 8000.)[/quote]

Та я на 90 градусов повернулся и в ПИБе снял за один раз, чтобы не дрюкать банкомёт, делов то...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:56

Сбер и выходные

Не знаю что они там прикрутили, но сейчас работа со сбером аналогична сдохсейфу - мгновенное снятие!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:33

  curiousobro написав:Не знаю что они там прикрутили, но сейчас работа со сбером аналогична сдохсейфу - мгновенное снятие!

токо заодно проценты открутили. 8% это уж слишком.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:52

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста. Оплатила в Форе чай, но на кассе уже поняла, что купила не тот (переставили местами). Мне перебили чек, отдали еще и чек на возврат денег. В истории покупок нашла через три дня "кредитный слип" на эту сумму. Но смс-сообщения на зачисление денег не было и, по моему подсчету, их пока и нет.
Когда такая ситуация была в Новусе, деньги на счет вернулись сразу в течение пары минут.
Сколько ждать или я ошиблась в подсчете и деньги вернули без смс?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:40

Re: Альфа-Банк

пришло сегодня смс на рассрочку. то что по умолчанию на 12 месяцев это я уже был в курсе. удивило другое - при переходе на ссылку автоматом предлагает три месяца и что бы увеличить срок нужно нажимать МИНУС.
Давно такая логика у рассрочки - что бы увеличить срок рассрочки нужно жать минус а не плюс?
Раньше то было наоборот - жмеш плюс и срок увеличивается.
mephala
 
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