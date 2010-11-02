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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 чер, 2018 07:36
guntherhouse777 написав:
В банкоматах Альфа-Банка установлен лимит в день на снятие средств с карт других банков - 8 000 грн.
Странно. Уверены, что везде так? Мне кажись с Приват карты больше тыщи не наливал. Что я делал не так?[/quote]
kreuz,
Рано остановились.
8 раз по 1000 грн., это не один раз 8000.)[/quote]
Та я на 90 градусов повернулся и в ПИБе снял за один раз, чтобы не дрюкать банкомёт, делов то...
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kreuz
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Додано: Нед 24 чер, 2018 11:56
Не знаю что они там прикрутили, но сейчас работа со сбером аналогична сдохсейфу - мгновенное снятие!
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curiousobro
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Додано: Нед 24 чер, 2018 13:33
curiousobro написав:
Не знаю что они там прикрутили, но сейчас работа со сбером аналогична сдохсейфу - мгновенное снятие!
токо заодно проценты открутили. 8% это уж слишком.
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mephala
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Додано: Нед 24 чер, 2018 13:52
Подскажите, пожалуйста. Оплатила в Форе чай, но на кассе уже поняла, что купила не тот (переставили местами). Мне перебили чек, отдали еще и чек на возврат денег. В истории покупок нашла через три дня "кредитный слип" на эту сумму. Но смс-сообщения на зачисление денег не было и, по моему подсчету, их пока и нет.
Когда такая ситуация была в Новусе, деньги на счет вернулись сразу в течение пары минут.
Сколько ждать или я ошиблась в подсчете и деньги вернули без смс?
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Hella
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Додано: Нед 24 чер, 2018 14:40
пришло сегодня смс на рассрочку. то что по умолчанию на 12 месяцев это я уже был в курсе. удивило другое - при переходе на ссылку автоматом предлагает три месяца и что бы увеличить срок нужно нажимать МИНУС.
Давно такая логика у рассрочки - что бы увеличить срок рассрочки нужно жать минус а не плюс?
Раньше то было наоборот - жмеш плюс и срок увеличивается.
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mephala
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:34
mephala написав:
пришло сегодня смс на рассрочку. то что по умолчанию на 12 месяцев это я уже был в курсе. удивило другое - при переходе на ссылку автоматом предлагает три месяца и что бы увеличить срок нужно нажимать МИНУС.
Давно такая логика у рассрочки - что бы увеличить срок рассрочки нужно жать минус а не плюс?
Раньше то было наоборот - жмеш плюс и срок увеличивается.
не - раньше было на сайте 12 месяцев и надо было жать минус, чтобы уменьшить (изменить срок), вот эти руко*опы и сделали 3 месяца, но изменить оставили на -..., наверное, чтобы не догадались и не смогли другой вариант выбрать. Еще недели 2-3 назад все было по старому.
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ol_zy
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:30
Flamingo написав:
Вопрос к представителю банка. Как известно со 2 июля 2018 в тарифах текущих счетов вводится понятие "неактивный счет", по которому предусмотрено списание ежемесячной комиссии в сумме 50UAH/5USD/5EUR, но не превыщающей остаток по счету. Тем не менее в описании комиссии есть ряд исключений. В частности "Комісія не стягується ... з поточних (не карткових) рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів." Что имеется в виду под этой формулировкой?
В частности прошу прокомментировать конкретный пример. По причине того что в прошлом году Альфа-банк изменил условия "бесплатности" пакетов - пришлось перейти с ПлатинумБлэка на Ультру, а поскольку имелись депозиты в трех валютах UAH, EUR и USD, в условиях которых должен прописан счет возврата тела и % пришлось открыть текущий счет в Евро. На данном счете сейчас остаток менее 5 Евро (сумму в валюте забрать невозможно поскольку минимальная банкнота Евро = 5 EUR, монетами Евро расчитываться с вкладчиками банки Украины не имею право). Сумма эта образовалась после того как был забран окончившийся депо осенью прошлого года. На сегодня остается еще 1 депо, который открыт в 2017 и заканчивается летом 2019. Других операций по счету кроме зачисления тела вклада и % никогда не осуществлялось. Будет ли считаться такой счет, открытым "для обслуговування інших діючих банківських продуктів"? Не спишут ли 2 июля (или чуть позже) с него те несчастные <5EUR ? Заранее благодарю за ответ.
Flamingo, доброе утро. Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:41
Hella написав:
Подскажите, пожалуйста. Оплатила в Форе чай, но на кассе уже поняла, что купила не тот (переставили местами). Мне перебили чек, отдали еще и чек на возврат денег. В истории покупок нашла через три дня "кредитный слип" на эту сумму. Но смс-сообщения на зачисление денег не было и, по моему подсчету, их пока и нет.
Когда такая ситуация была в Новусе, деньги на счет вернулись сразу в течение пары минут.
Сколько ждать или я ошиблась в подсчете и деньги вернули без смс?
Hella, добрый день. Кредитовый слип - это операция возврата суммы за ранее оплаченный, но не полученный товар или услугу. По этой операции отправка СМС из банка не предусмотрена.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:21
BBC написав:
Теперь по обічному максимуму всегда будут брать 60 грн?
Шановні клієнти!
Інформація для клієнтів 19 Червня 2018 - 18:07
Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.
Ведь Альфа всегда несколько копеек насчитівает по этой статье.
Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:38
Alfa_Bank написав: BBC написав:
Теперь по обічному максимуму всегда будут брать 60 грн?
Шановні клієнти!
Інформація для клієнтів 19 Червня 2018 - 18:07
Повідомляємо Вас про те, що з 19.07.2018 року в силу вступають зміни до Тарифів по Кредитним картками. Звертаємо Вашу увагу, що з 19.07.2018 року щомісячна комісія за обслуговування картки буде нараховуватися на заборгованість, яка включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та нараховані відсотки за поточний розрахунковий період.
Ведь Альфа всегда несколько копеек насчитівает по этой статье.
Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
на потраченые 10К это 8,(3)коп. Причем ДО СИХ ПОР эти проценты снимались в текущую РД за траты, сделанные в предыдущий РП, т.е. вот, например, 24.06 было начислено 5 коп, за траты, которые были проведены по 24.05.
Сейчас начался разговор "за поточний розрахунковий період", это какой таки период имеется в виду по 24.05 или по 24.06? Постернак изменил условия биллинга? Вот в сл. РД будет удержано сразу ДВОЙНЫЕ 0,01%, т.с. для выравнивания?
Или "поточний розрахунковий період" это и имелось в виду "по 24.05
"
А шо с %% за обслуж Рассрочки, они по-прежнему пока в ПП попадают и их мона гасить в +25 грейсе?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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