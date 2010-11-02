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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57205721572257235724>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:55

Re: Альфа-Банк

...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков" :? :evil:...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Пон 25 чер, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:57

  clientage написав:на потраченые 10К это 8,(3)коп. Причем ДО СИХ ПОР эти проценты снимались в текущую РД за траты, сделанные в предыдущий РП, т.е. вот, например, 24.06 было начислено 5 коп, за траты, которые были проведены по 24.05.
Сейчас начался разговор "за поточний розрахунковий період", это какой таки период имеется в виду по 24.05 или по 24.06? Постернак изменил условия биллинга? Вот в сл. РД будет удержано сразу ДВОЙНЫЕ 0,01%, т.с. для выравнивания? :) Или "поточний розрахунковий період" это и имелось в виду "по 24.05" :roll: :roll:

А шо с %% за обслуж Рассрочки, они по-прежнему пока в ПП попадают и их мона гасить в +25 грейсе?

clientage, добрый день. Изменений в расчете процентов нет. Изменения не касаются расчета процентов и погашения Рассрочки. Изменения касаются только РКО.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:01

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО.

КАКИХ % ? в эту сумму будут входить проценты по растрочках ?
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Пон 25 чер, 2018 11:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:04

  -VICTOR- написав:...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков" :? :evil:...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..

это коснется только тех кто бегал от РКО. спонсоров это никак не заденет.
а бегуны раз влетят и дальше будут копеек 20 докидывать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:04

  -VICTOR- написав:...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков" :? :evil:...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..


Сильно хотят срубить по 60 грн.
По ответу офпреда ничего не понятно.
Вопрос по рассрочкам тактично игнорится.
Эх Алла.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:05

  -VICTOR- написав:...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков" :? :evil:...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..

дааас, Альфа стала автором новой пословицы: Копейка шисят гривен бережОт! :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:11

  -VICTOR- написав:
  Alfa_Bank написав:Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО.

КАКИХ % ? в эту сумму будут входить проценты по растрочках ?

VICTOR-, добрый день. Нет, не будут входить проценты по рассрочкам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:11

Re: Альфа-Банк

Как же прозорливо я оставил себе старую максимку :-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:13

  curiousobro написав:
  -VICTOR- написав:...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков" :? :evil:...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..


Сильно хотят срубить по 60 грн.
По ответу офпреда ничего не понятно.
Вопрос по рассрочкам тактично игнорится.
Эх Алла.

curiousobro, добрый день. Я же написала «Изменения не касаются расчета процентов и погашения Рассрочки» :? .
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:16

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.


Alfa_Bank
як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?
casper12
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